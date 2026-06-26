Renovaron Plaza de los Olivos de Paraná con nuevos juegos, senderos y sectores recreativos

El Municipio finalizó la puesta en valor de la Plaza de los Olivos, en barrio San Agustín. La intervención incluyó la reconstrucción de veredas, nuevos juegos infantiles, un espacio para personas mayores, iluminación LED, forestación y mejoras en la accesibilidad.
La Municipalidad de Paraná inauguró la renovación integral de la Plaza de los Olivos, ubicada en la intersección de 1º de Mayo y Los Jacarandaes, en barrio San Agustín, una obra que incorporó nuevos espacios recreativos, mejoras en la accesibilidad, forestación y equipamiento urbano, con el objetivo de fortalecer el uso comunitario del espacio público.
La intervención fue ejecutada con personal municipal y contempló la recuperación de senderos peatonales, la instalación de nuevos juegos infantiles, sectores de descanso para personas mayores, iluminación LED y la restauración de un mural que representa al Puente Blanco.
La intendenta Rosario Romero destacó que la obra respondió a pedidos realizados por los vecinos del barrio. "Los vecinos nos pedían un lugar de ejercicio para personas mayores, mejoras en las veredas, juegos y un mástil con la bandera. Es una plaza que la comunidad usa mucho y que necesitaba esta puesta en valor", afirmó.
Además, resaltó que la intervención permitió sumar una obra artística realizada por integrantes del programa Todas las Manos, que funciona en el barrio. "También incorporamos un mural realizado por quienes participan del programa Todas las Manos, en un sector donde habitualmente se desarrollan actividades artísticas", señaló.
Senderos renovados y mayor accesibilidad
Uno de los principales trabajos consistió en la reconstrucción de los senderos internos. Las tareas incluyeron el levantamiento de los sectores más deteriorados, la nivelación del terreno y la colocación de nuevo piso, mientras que los tramos que se encontraban en buenas condiciones fueron restaurados para preservar la infraestructura existente y optimizar los recursos.
El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que las mejoras fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre distintas áreas municipales y la comisión vecinal. "Se incorporó iluminación LED, se recuperaron veredas, se generaron condiciones de accesibilidad y también se intervino un mural que representa al Puente Blanco. Todo esto fue posible gracias al trabajo articulado entre distintas áreas municipales y la comisión vecinal", indicó.
Más espacios para toda la comunidad
La remodelación también permitió reorganizar los distintos sectores de la plaza para mejorar la convivencia entre quienes la utilizan diariamente. En el sector infantil se renovaron e incorporaron nuevos juegos recreativos, mientras que se creó un espacio especialmente pensado para personas mayores, equipado con mobiliario destinado al descanso y la actividad física. Además, quedó delimitado un espacio abierto destinado a las ferias y actividades comunitarias que habitualmente organizan los vecinos del barrio.
Un símbolo para el barrio
Como parte de la intervención también se reforzó la identidad del lugar mediante la plantación de un nuevo olivo, especie que da nombre al espacio verde y que se suma a los ejemplares históricos existentes.
Asimismo, se instaló un mástil y se avanzó con tareas de forestación mediante la incorporación de nuevas especies arbóreas para generar mayor sombra y mejorar las condiciones ambientales del predio.
El presidente de la comisión vecinal San Agustín Sudoeste, Mauro Albarenque, celebró la concreción del proyecto. "Es una alegría inmensa porque este proyecto fue impulsado por vecinos de toda la zona. La plaza está en un punto central del barrio, conecta distintos sectores y es un lugar muy utilizado por chicos y familias", expresó.
En la misma línea, la vicepresidenta de la vecinal, Melisa Espinosa, valoró el impacto social de la recuperación del espacio. "La plaza es un símbolo de encuentro para el barrio. En tiempos difíciles, estos espacios ayudan a fortalecer la comunidad y los vínculos entre vecinos", sostuvo.
Con la renovación integral, la Plaza de los Olivos incorporó mejores condiciones de accesibilidad, nuevos espacios recreativos y mayor infraestructura para continuar siendo uno de los principales puntos de encuentro del barrio San Agustín.