Refuerzan la prevención de la trata de personas en fiestas populares

REDACCIÓN ELONCE
La coordinadora del Consejo Provincial explicó la importancia de visibilizar las nuevas modalidades de captación en eventos masivos y recordó la línea 145 como herramienta clave de denuncia. La acción se desarrolló en festivales de Entre Ríos con articulación entre organismos.
El gobierno provincial puso en marcha su agenda de prevención y difusión contra la trata en eventos masivos, con el objetivo de dar visibilidad a la Línea 145 de denuncias, en el marco de la campaña Verano Seguro. La actividad fue impulsada por el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, que trabaja de manera conjunta con la División de Trata de la Policía de Entre Ríos a través de un stand informativo y recreativo.
Así lo explicó Silvina Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial contra la Trata de Personas, quien remarcó a Elonce que estas iniciativas resultan fundamentales en celebraciones que convocan a público de distintos puntos de la provincia, del país e incluso del extranjero. “Son espacios donde circula mucha gente y donde es clave llegar temprano con información y prevención”, señaló.
En ese marco, destacó la campaña “La trata existe y en internet no todo es lo que parece”, orientada a advertir sobre las formas actuales de captación, que ya no se limitan al secuestro, sino que se apoyan en el uso de tecnologías, redes sociales y falsas propuestas laborales a través de plataformas digitales que promueven la explotación sexual online. “Una foto o un video queda en la nube e incluso puede utilizarse como herramienta de extorsión para ser captada en este circuito delictivo”, advirtió.
Calveyra subrayó que Entre Ríos es una provincia pionera en políticas integrales de prevención y concientización, con un trabajo articulado entre el Consejo Provincial, la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, municipios y otras áreas del Estado. Durante el último año, se realizaron más de 450 acciones preventivas en los 17 departamentos.
Uno de los ejes centrales de la campaña es la difusión de la línea nacional 145, gratuita, anónima y disponible las 24 horas, que permite denunciar posibles casos de trata. “Es una herramienta fundamental para que la sociedad pueda dar aviso y activar los mecanismos de protección”, afirmó.
En cuanto a las señales de alerta, la coordinadora indicó que es importante desconfiar de propuestas laborales poco claras, pedidos de imágenes o videos personales y contactos con desconocidos en plataformas digitales. También remarcó la necesidad de trabajar desde edades tempranas, tanto en el ámbito familiar como escolar, para prevenir situaciones de grooming y explotación.
Finalmente, confirmó que los operativos preventivos continuarán durante 2026 en distintos eventos populares de la provincia, como festivales, carnavales y celebraciones locales. “La prevención es una tarea colectiva y sostenida, y la participación de la comunidad es clave para combatir este delito”, concluyó.