Recomendaciones de lectura para disfrutar libros durante el verano

Poesía entrerriana, novelas actuales y cómics juveniles integran una selección de lecturas recomendadas para acompañar el descanso de verano. Los recomendados.
Con el inicio de la temporada de vacaciones, la lectura volvió a posicionarse como una de las actividades elegidas para acompañar el descanso. En ese marco, desde una librería de Paraná brindaron una serie de recomendaciones literarias para disfrutar durante el verano, con propuestas que abarcaron distintos géneros, estilos y edades.
En diálogo con Elonce, el librero y psicoanalista Imanol Rodríguez describió la experiencia que propone el espacio cultural. “Nuestra librería se destaca por ser un laberinto entre libros, en el cual nosotros los libreros somos los guías, y una vez que se orientan dentro de ese laberinto siempre los mandamos al café”, relató.
Rodríguez explicó que recientemente se incorporó un espacio gastronómico al lugar. “Pueden seguir el aroma a café que hay ahora en la librería porque se ha sumado hace poquito. Entonces es una experiencia tanto estética como intelectual como gastronómica”, destacó.
Poesía entrerriana para el verano
Entre las recomendaciones, el librero señaló que hay autores que nunca pueden faltar. “Un libro de Juan L. Ortiz que nunca puede faltar es La mano infinita”, afirmó. Según explicó, se trata de una nueva edición publicada por Eduner.
“Es una nueva edición que está empezando a sacar la obra de Juan L. Ortiz libro por libro. Ya había salido la obra completa y ahora se edita de manera más portátil, lo cual hace que sea ideal para llevarlo a la playa o leerlo donde uno quiera”, detalló.
Siguiendo con la poesía, recomendó la obra de otro autor entrerriano. “Es de Gobernador Mansilla que vivió gran parte de su vida en Francia. Tiene una poesía completamente hermosa y luminosa, así que está completamente recomendada también para quienes viajen”, expresó.
Novelas y literatura juvenil
Dentro de las novelas, Rodríguez mencionó una publicación reciente de una editorial local. “También tenemos novelas. Esta que ha publicado Azogue Libros, que es una editorial de la ciudad. 1999 es una novela de Francisco Vitar, un escritor de Santa Fe y amigo de la librería”, indicó.
Sobre la trama, explicó que “es la historia de cómo un joven se vuelve escritor, un muchacho que termina la secundaria y tiene que pensar cómo hacer para convertirse en escritor”.
Para el público juvenil, el librero destacó una serie de historietas. “Para los juveniles tenemos Otto y Vera, que es una serie de cómics que están buenísimos. Tiene ocho números, así que si se enganchan con el primero pueden ir a buscar los siguientes”, señaló.