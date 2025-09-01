 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Realizaron mejoras edilicias en la sede de la escuela “Atahualpa Yupanqui”

“Eran unas obras tan necesarias que consiste en el cambio de la instalación eléctrica”, sostuvo el rector de la escuela “Atahualpa Yupanqui”, a Elonce.

1 de Septiembre de 2025
Escuela "Atahualpa Yupanqui".
REDACCIÓN ELONCE

Culminaron las obras de mejoras de la sede de la escuela “Atahualpa Yupanqui”, en la ciudad de Paraná. En ese marco, Elonce acudió al espacio para dialogar con las autoridades.

 

El rector de la escuela “Atahualpa Yupanqui”, Félix Romero, agradeció: “Eran unas obras tan necesarias que consiste en el cambio de la instalación eléctrica, que estábamos necesitando mejorar la institución. En este siglo XXI, todo requiere un enchufe, además de la iluminación. Acá se hacen las tareas administrativas y todo lo que es pasar notas, generar títulos, constancias. Todo eso requiere buena iluminación para trabajar. Para nosotros, ha sido algo fundamental”.

 

La secretaria del establecimiento educativo, Gisela Fernández, destacó que las obras son “del ala que corresponde a la parte de la ESJA (Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos) y lo que vendría a ser la sala de profesores y la preceptoría”. Asimismo, agregó: “Se le cambió la instalación eléctrica, enchufes, ventiladores, se pintó y se bajó el techo”.

 

 

La escuela cuenta con nueve cursos, que son tres divisiones (Economía y Administración, Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades) y una matrícula de 120 estudiantes, de la zona del barrio Gaucho Rivero, Anacleto Medina y Paraná XVI. “En los últimos años, se ha incrementado mucho el número de egresados. Hemos pasado de 35 a 47 estudiantes”, puntualizó.

 

Obras de mejoras en la escuela de adultos "Atahualpa Yupanqui"

Temas:

escuela "Atahualpa Yupanqui"
