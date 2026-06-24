Realizaron jornada solidaria con cortes de pelo, merienda y abrigo para chicos de Sportivo Urquiza

REDACCIÓN ELONCE
Una jornada solidaria reunió a integrantes de la Peña Jorge Comas, peluqueros y colaboradores que brindaron cortes de cabello gratuitos, merienda y prendas de abrigo para niños y jóvenes que asisten al club Sportivo Urquiza.
La jornada solidaria desarrollada en el club Sportivo Urquiza combinó cortes de cabello gratuitos, una merienda caliente y la entrega de prendas de abrigo para niños y jóvenes de la institución. La iniciativa fue impulsada por integrantes de la Peña Jorge Comas junto a peluqueros de la ciudad que se sumaron de manera voluntaria para acompañar a las familias en un contexto económico complejo.
La presidenta de la Peña Jorge Comas, Paola, destacó el trabajo conjunto realizado para concretar la actividad. “Estamos haciendo una jornada solidaria con el mejor peluquero de Paraná, buena onda y de Boca. Con Luisa, de Sportivo, nos pusimos en contacto. Boca está con la campaña de abrigo, que hoy la vamos a estar entregando”, expresó.
Además, agradeció el aporte de quienes colaboraron con la propuesta. “Agradecemos a todos los que colaboramos. En esta época de crisis, con mucha gente que duerme en la calle, que no tiene nada, ayudar es un privilegio. Me llena el alma”, manifestó.
Trabajo conjunto para ayudar a quienes más lo necesitan
La actividad contó con la participación de Fabricio y varios jóvenes que se encuentran en formación dentro del rubro de la peluquería. Los voluntarios realizaron cortes de cabello a los chicos que asisten al club mientras compartían una tarde recreativa.
“Lo venimos haciendo bastante seguido. Estamos dando cursos, así que hablé con los chicos que están aprendiendo y se sumaron. También formo parte de la Peña Jorge Comas”, comentó el peluquero, quien destacó la importancia de generar espacios solidarios y de aprendizaje.
Por su parte, Luisa, representante de Sportivo Urquiza, valoró el acompañamiento recibido. “Estoy muy agradecida con ellos. Me gusta ayudar al prójimo, convocar para el bien del otro”, sostuvo, al tiempo que remarcó el impacto positivo que tienen este tipo de acciones en los chicos y sus familias.
Empatía y compromiso con la comunidad
Desde el club señalaron que los jóvenes continúan con sus actividades deportivas habituales y que se preparan para afrontar distintas competencias. “Estamos de competencia, están entrenando a full”, explicó Luisa.
La dirigente también reflexionó sobre el momento social que atraviesa el país y la importancia de sostener estos gestos de acompañamiento. “Estamos para servir y para tener empatía con el otro. Estamos viviendo una etapa económica difícil”, afirmó.
A su turno, Esteban, vicepresidente de la Peña Jorge Comas, agradeció el compromiso de quienes colaboraron con donaciones para la campaña de abrigo. “Estoy agradecido con todos los que han colaborado. Publicamos el número de teléfono para que nos hagan llegar las cosas”, indicó.
En un clima distendido, Fabricio también fue consultado sobre las tendencias de cortes de cabello que marcan los futbolistas en el Mundial. Entre risas respondió: “Este Mundial me marearon mucho. El año pasado con la banderita del Dibu la piloteábamos. Ahora el pelito más largo se están dejando los jugadores”.
La jornada concluyó con la entrega de las prendas recolectadas y una merienda compartida, reafirmando el compromiso solidario de las instituciones y vecinos que decidieron aportar su tiempo y esfuerzo para acompañar a quienes más lo necesitan.