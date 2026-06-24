La Escuela del CAE y la UCU firmaron convenio educativo para ampliar la formación universitaria

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela del CAE y la Universidad de Concepción del Uruguay firmaron un convenio educativo de colaboración que permitirá desarrollar propuestas conjuntas y fortalecer la formación académica. Destacaron que el acuerdo busca sumar calidad educativa y abrir nuevas oportunidades para los estudiantes.
El convenio educativo firmado entre la Escuela del CAE y la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) marcó un nuevo paso en el crecimiento institucional de ambas entidades. Autoridades de las dos organizaciones destacaron la importancia de la alianza estratégica, que permitirá desarrollar proyectos conjuntos y ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes.
En diálogo con Elonce, "Chicha" Nacif de Dorigón, la fundadora de la institución expresó su satisfacción por el camino recorrido y los objetivos alcanzados. “Es un día espléndido para la escuela. Se están logrando metas que tal vez ni las soñamos. La escuela es deseo de hacer las cosas, empeño y fortaleza”, manifestó.
Por su parte, la presidenta de la Fundación Escuela del CAE, Maite Churrarín, explicó los alcances del acuerdo y remarcó que se trata de una instancia de cooperación que ya comenzó a dar sus primeros resultados.
Una unión estratégica para sumar calidad educativa
“Es un acuerdo de colaboración. Vamos a realizar trabajos en forma conjunta y ya hicimos algunas propuestas en formación universitaria en una unión estratégica. La idea es sumar calidad educativa a nuestro proyecto, del jardín a la universidad, como dice el slogan de nuestra escuela. Pudimos concretarlo gracias a la colaboración de la UCU”, señaló Churrarín.
La dirigente adelantó además que la próxima semana se incorporarán nuevas instancias de formación académica. “La semana próxima vamos a sumar título de posgrado en el profesorado de Educación Física y en Inglés. Tenemos cuatro niveles y sumaríamos el universitario”, destacó.
Asimismo, valoró el acompañamiento de las autoridades de la casa de estudios. “Héctor es muy proactivo y admirable por cómo ha llevado adelante la universidad”, expresó.
Formación universitaria con respaldo académico
A su turno, el rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, Héctor Sauret, destacó el significado institucional del acuerdo y el vínculo entre dos entidades con una extensa trayectoria.
“Es una alegría muy grande. Son dos instituciones centenarias que se hermanan. Estudiantes tiene su prestigio deportivo y la UCU tiene su desarrollo sobre la institución de La Fraternidad, próxima a cumplir 150 años”, afirmó.
Sauret explicó que el objetivo principal es aportar el respaldo académico universitario para fortalecer la formación de los futuros profesionales. “La universidad viene a colaborar con el grado universitario para que articulen con calidad y validación, se gradúen con título universitario y desarrollen sus profesiones. Estamos muy felices de poder colaborar”, sostuvo.
Además, resaltó la importancia de las acreditaciones y los mecanismos de control de calidad. “Nadie gana prestigio si no se valida. La universidad está validada por la CONEAU en sus carreras, en la rendición de cuentas y cumpliendo la Ley de Educación Superior. En ese marco, la Fundación CAE tiene la persona jurídica apropiada para celebrar convenios de complementariedad y la universidad puede hacerlo dentro del artículo 39”, explicó.
Un proyecto que sigue creciendo
El rector consideró que el acuerdo representa una garantía para los estudiantes y sus familias. “La Fundación CAE está preservando la calidad de sus alumnos, dándoles título universitario que permite el desarrollo de una profesión”, afirmó.
El encuentro también dejó espacio para un mensaje dirigido a los jóvenes. La fundadora de la escuela los alentó a mantener vivo el compromiso con el aprendizaje: “No dejen de ser nunca estudiantes”.
Finalmente, Churrarín destacó el papel de la comunidad educativa en cada uno de los logros alcanzados. “La familia nos sostiene para concretar los proyectos de la escuela y el club. Efectivamente, se pueden lograr los sueños”, concluyó, al celebrar una alianza que abre una nueva etapa en el crecimiento institucional y académico de la Escuela del CAE.