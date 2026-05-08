Realizan obras y retiro de residuos en Parque Varisco de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El municipio de Paraná ejecuta tareas de limpieza, recuperación de senderos y mantenimiento vial en Parque Varisco, registró Elonce. Retiraron más de 25 camiones con residuos y escombros.
La Municipalidad de Paraná lleva adelante trabajos de limpieza, mantenimiento y recuperación de espacios en Parque Varisco; las tareas incluyen retiro de residuos, recuperación de senderos y mejoras en la transitabilidad de la zona.
El secretario municipal de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó a Elonce que el objetivo es “seguir poniendo en orden los espacios públicos de la ciudad” y destacó la incorporación de maquinaria pesada para avanzar con los trabajos.
Según detalló el funcionario, en el lugar se ejecutan tareas permanentes sobre banquinas y senderos, además de intervenciones vinculadas a la seguridad y circulación vehicular. “La intendenta Rosario Romero nos pide permanente atención de los espacios públicos”, sostuvo.
Hirschfeld indicó que uno de los principales reclamos de los vecinos estaba relacionado con la limpieza de calle Eslovenia, una zona muy arbolada que conecta distintos barrios cercanos a Parque Varisco. Además, remarcó que el predio cuenta con más de 45 hectáreas y requiere un mantenimiento constante.
Retiraron más de 25 camiones de residuos
El funcionario municipal confirmó que ya fueron retirados más de 25 camiones con residuos, escombros, cubiertas y materiales acumulados en distintos sectores del parque.
También advirtió sobre la presencia de minibasurales generados por particulares y empresas privadas que arrojan residuos de manera ilegal. “Estamos trabajando en conjunto con los vecinos para que informen a través del 147 y también mediante el 911 para controlar estos sectores”, expresó.
En relación a la circulación, el municipio informó que durante varios días habrá maquinaria pesada trabajando en calle Eslovenia y sectores internos de Parque Varisco, desde calle Larramendi hasta Estrada. Por ese motivo, solicitaron transitar con precaución para evitar accidentes debido a la presencia de las máquinas.
Piden no arrojar residuos en la vía pública
Hirschfeld recordó que Paraná cuenta con más de 5.000 contenedores para residuos domiciliarios y aclaró que ramas, escombros y residuos voluminosos no deben depositarse allí. Para esos casos, recomendó comunicarse al 147 o contratar servicios habilitados de volquetes.
Además, señaló que actualmente existen 18 minibasurales monitoreados en distintos puntos de la ciudad, dos de ellos ubicados en Parque Varisco.
El funcionario municipal también hizo referencia a la situación de los residuos generados por locales gastronómicos y reconoció que el municipio trabaja en alternativas para mejorar el tratamiento de esos desechos. “Tenemos una situación social compleja y eso hace que mucha gente busque materiales dentro de los contenedores”, manifestó.
Finalmente, aseguró que se reforzaron los operativos de barrido, limpieza y lavado de contenedores en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de mantener la higiene urbana y reducir malos olores.