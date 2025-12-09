Realizan mejoras a la infraestructura del Parque Islas y Canales Verdes

Con mano de obra local, el gobierno provincial concreta mejoras a la infraestructura del Parque Islas y Canales Verdes, en el departamento Uruguay.
El gobierno avanza en la gestión y conservación del Parque Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, creado por la Ley N° 10.871. Se trata de una iniciativa destinada a poner en valor un edificio educativo actualmente sin uso activo, que será transformado en la principal infraestructura de recepción y contacto con la ciudadanía del área natural protegida.