Radio Online Paraná celebra 16 años: de un sueño de infancia a una voz digital entrerriana

Radio Online Paraná cumple 16 años desde su creación por el paranaense Diego Cuadra. Elonce repasó su historia, su expansión internacional, sus programas emblemáticos y su aporte educativo y cultural en la provincia.
Hace dieciséis años, un 27 de noviembre, el paranaense Diego Cuadra, hoy de 38 años, cumplió un sueño que lo acompañaba desde la infancia: crear su propia emisora. Lo que comenzó como un proyecto armado desde su casa se transformó con el tiempo en Radio Online Paraná, una plataforma que marcó un antes y un después en la comunicación digital de Entre Ríos.
Desde su nacimiento, la emisora apostó por un modelo innovador que combinaba audio, video y redes sociales, convirtiéndose en una de las primeras radios multiplataforma de la provincia. La propuesta fue disruptiva: los oyentes no solo podían escuchar la programación, sino también ver los programas en vivo e interactuar en tiempo real, lo que fortaleció un vínculo cercano con la audiencia.
Una emisora con alcance regional e internacional
Con el paso de los años, Radio Online Paraná dejó de ser solo un medio local para consolidarse como una señal con presencia en toda la región. Actualmente transmite en simultáneo con más de 30 radios FM de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, lo que amplió su alcance y permitió que miles de oyentes en otros países se conectaran a su contenido.
Este crecimiento internacional se logró gracias a su formato ágil y adaptable, sumado a la incorporación temprana de tecnologías de streaming que la posicionaron como una emisora de referencia en el ecosistema digital.
Programas que construyen comunidad
La radio se fortaleció a través de una programación pensada para diferentes públicos, con dos ciclos que se convirtieron en clásicos:
-Tarde Online (lunes a viernes, 19 a 21)
Un programa dinámico que combina entretenimiento, música regional, pedidos en vivo y un alto nivel de interacción con la audiencia. Su cercanía con los oyentes lo consolidó como una de las propuestas más escuchadas.
-Sábado Show (sábados, 10 a 12)
Un ciclo tradicional que ofrece música regional, entrevistas a personalidades locales y micros culturales. Este programa se retransmite en cadena por emisoras de toda Latinoamérica, ampliando el impacto de la radio fuera de la provincia.
Reconocimientos provinciales y nacionales
El aporte cultural y comunicacional de Radio Online Paraná fue reconocido a nivel institucional. La emisora fue declarada:
-De interés provincial por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
-De interés nacional por la Cámara de Diputados de la Nación, destacando su impacto social, educativo y su rol en la modernización de la radio.
Estas distinciones reflejan el valor de un proyecto que creció desde la autogestión y hoy es un referente digital para la región.
Compromiso con la educación y la comunidad
Radio Online Paraná mantiene un vínculo permanente con instituciones educativas y culturales. Brindó una charla formativa a estudiantes del programa Voces Neuquinas de la Escuela Nº 12 Provincia del Neuquén, donde los alumnos pudieron aprender sobre producción digital y formatos radiofónicos modernos.
Además, la emisora trabajó junto a la Facultad de Ciencias de la Gestión de UADER, donde estudiantes desarrollaron el plan de marketing del medio como parte de proyectos de formación profesional.
Coberturas y nueva app móvil
La presencia en eventos también es parte del ADN de la radio. Coberturas en vivo de exposiciones, conferencias, festivales y shows musicales forman parte habitual de su agenda, llevando contenido exclusivo a miles de oyentes.
En línea con su espíritu innovador, la emisora lanzó recientemente una nueva aplicación móvil gratuita, disponible mediante un código QR en su sitio web, que permite acceder a la programación desde cualquier dispositivo.
Un medio digital que sigue creciendo
A 16 años de su creación, Radio Online Paraná continúa expandiéndose, apostando a la tecnología, la formación y la cercanía con su público. Lo que empezó como el sueño de un niño hoy es una plataforma consolidada, con proyección regional y un rol clave en la comunicación digital de Entre Ríos.
