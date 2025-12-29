Proteccionistas de animales exigen más recursos para castraciones en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El estado de la salud animal en Paraná se deteriora debido a la falta de recursos para castraciones. Activistas y voluntarios piden acciones urgentes de la municipalidad.
En la tarde del 29 de diciembre, un grupo de activistas y proteccionistas de animales se reunieron frente a la municipalidad de Paraná para exigir más recursos y mejoras en los programas de castración animal.
La protesta se originó debido a la inoperatividad del "castramóvil", un quirófano móvil destinado a realizar castraciones en barrios vulnerables de la ciudad. Según los organizadores de la manifestación, desde junio el vehículo está fuera de servicio, lo que ha provocado una caída significativa en el número de castraciones diarias.
"Estamos aquí para solicitarle a la municipalidad que amplíe los recursos para el trato de la salud animal, ampliando el horario de atención veterinaria y aumentando el cupo de castraciones diarias", explicó Elvio, uno de los voluntarios presentes en la protesta. La falta de atención a esta problemática, según los activistas, no solo afecta el bienestar animal, sino que también pone en riesgo la salud pública, dado el aumento de animales en las calles.
El impacto de la falta del castramóvil en los barrios vulnerables
Desde el mes de junio, el "castramóvil" ha permanecido sin reparación. Este vehículo es esencial para llevar a cabo castraciones en los barrios más necesitados de la ciudad, donde la sobrepoblación animal y las enfermedades son una constante preocupación. La falta de recursos para repararlo ha obligado a los voluntarios a trasladar los animales de manera temporal a las instalaciones del centro de salud animal, pero este proceso no es suficiente.
"El castramóvil es fundamental para llegar a los barrios más humildes, donde los animales viven en condiciones precarias y hay una gran cantidad de enfermedades. Este vehículo es nuestra única forma de poder ayudar a esos barrios", comentó la Dra. Agustina Etienot, una de las voces más activas en la defensa de la salud animal en la región.
A pesar de los esfuerzos de los voluntarios, la cantidad de castraciones realizadas en la ciudad ha disminuido drásticamente. Según las cifras proporcionadas por la Dirección de Salud Animal, el objetivo anual de castrar 14.400 animales no se ha cumplido, y este año solo se han logrado 7.500 intervenciones.
La responsabilidad del municipio en la sobrepoblación animal
Los activistas también han hecho un llamado a la municipalidad para que asuma la responsabilidad que le corresponde en la gestión de la sobrepoblación animal en la ciudad. La protesta no solo pide reparaciones en el castramóvil, sino también una mayor inversión en programas de salud animal que puedan tener un impacto duradero.
María Inés Bacigalupo, una referente de la lucha por los derechos de los animales en Paraná, expresó: "La única responsabilidad de los animales sueltos que hay en la ciudad es de la municipalidad. Nosotros somos simples contribuyentes que pagamos los sueldos de los veterinarios, de todo el equipo, de también del móvil que existe". Según Bacigalupo, el municipio ha utilizado "pretextos" durante años para evitar tomar medidas más eficaces en esta área.
Los activistas insisten en que el bienestar animal no puede ser responsabilidad exclusiva de los voluntarios, sino que debe ser una tarea compartida con el Estado, que tiene los recursos necesarios para abordar el problema a gran escala.
Una solución urgente para la salud pública y los animales
La movilización de los proteccionistas también se centra en la necesidad de un cambio en las políticas públicas. La activista Mariana Lorenzón resaltó que "la salud animal no es más ni menos que una parte de la salud pública. Esto no debería tener un mínimo, al contrario, tendría que ser un número creciente". Según los manifestantes, la castración masiva y gratuita debe ser parte de una estrategia integral para el control de la población animal y la mejora de las condiciones de vida de los animales en la ciudad.