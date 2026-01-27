Prevención del suicidio: información, acompañamiento y concientización en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
La prevención del suicidio volvió a instalarse en la agenda pública en Entre Ríos a partir del trabajo sostenido del programa provincial, campañas de concientización y el fortalecimiento de la línea 135. Especialistas remarcan la importancia de hablar del tema y derribar mitos.
Desde hace varios años, la prevención del suicidio es una preocupación central en la provincia de Entre Ríos, donde las estadísticas históricamente han superado la media nacional. En ese contexto, el Estado provincial, junto a la Legislatura y el sistema de salud, impulsa políticas públicas orientadas a la información, la detección temprana y el acompañamiento de personas en situación de sufrimiento psíquico.
La especialista Noé Delfina explicó que Entre Ríos fue una de las primeras provincias en implementar la vigilancia epidemiológica de los intentos de suicidio. “La provincia de Entre Ríos históricamente ha superado las tasas nacionales”, señaló, y remarcó que contar con información precisa permite diseñar mejores estrategias de abordaje y seguimiento.
Un programa integral y el rol clave de la comunicación
El programa provincial de prevención del suicidio se estructura en múltiples líneas de acción. Entre ellas se destacan la elaboración de materiales para equipos de salud, docentes, medios de comunicación y la comunidad en general. “Tenemos también la elaboración de materiales no solo para los equipos de salud, sino también para cualquier persona que esté interesada en la problemática”, explicó Noé.
Uno de los ejes centrales es el trabajo con los medios. Durante años, hablar de suicidio fue un tema tabú, pero ese paradigma cambió. “Hablar de suicidio tiene el efecto contrario. Le puede dar las herramientas a una persona para aliviar su sufrimiento o para buscar ayuda”, afirmó la psicóloga, desmintiendo uno de los mitos más extendidos.
En esa línea, subrayó que comunicar responsablemente puede salvar vidas. “Entendemos que los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la prevención de suicidio al abordar este tema si se lo aborda de manera responsable, siempre en un marco de derechos y de respeto de la intimidad de esa persona y de su familia”.
La línea 135 y la corresponsabilidad comunitaria
Un recurso central del sistema es la línea telefónica 135, gratuita y disponible las 24 horas. “Es una línea que está atendida por profesionales de la salud mental que fueron especialmente capacitados para este tipo de atención sanitaria”, explicó Noé, y remarcó que forma parte de la red sanitaria provincial.
Los datos reflejan un crecimiento sostenido de su uso. “En el 2022 nosotros empezamos con un promedio diario de tres llamados y ahora estamos con 16 llamados diarios”, detalló, lo que da cuenta de una mayor visibilización del dispositivo y de la confianza de la población.
Finalmente, la especialista insistió en que la prevención del suicidio no es solo tarea del sistema de salud. “Todos podemos colaborar en la prevención del suicidio”, afirmó, y agregó que acciones simples, como escuchar, acompañar y saber a dónde derivar, también son estrategias de cuidado. En ese sentido, concluyó que “estar hoy un martes cualquiera de enero hablando de esto en un medio de comunicación que tiene gran llegada e impacto en la comunidad, es también una manera de prevenir responsablemente la problemática”.