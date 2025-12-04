Consejo Paranaense del Deporte: presentaron un alojamiento integral destinado a clubes y asociaciones locales

Se trata de una iniciativa impulsada con el objetivo de consolidar a la ciudad como sede de eventos deportivos nacionales de jerarquía. Las entidades y organizaciones locales serán beneficiadas con una tarifa accesible.
El Consejo Paranaense del Deporte concretó este martes su último encuentro del año junto a clubes, instituciones y asociaciones deportivas de la capital entrerriana. La reunión se desarrolló en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante.
Si bien se abordaron diferentes líneas de trabajo, la convocatoria priorizó la siguiente agenda: “Recomendaciones para la práctica de deportes en el río”, propuestas elaboradas junto a clubes, Asociación de Guardavidas, escuelas de Stand Up Padle (SUP) y otros actores, como así también el Registro de Eventos Deportivos y la presentación de un alojamiento pensado para eventos deportivos.
“Estamos muy contentos de haber terminado el año con el Consejo Paranaense del Deporte. Es una iniciativa que hemos retomado en esta gestión de la intendenta Rosario Romero, con el objetivo de encontrarnos con todos actores del deporte en Paraná, para ir planificando qué queremos de nuestro deporte”, mencionó el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.
El funcionario agregó que “Paraná se ha consolidado como un destino de eventos deportivos importantes a nivel nacional. Abordamos la consolidación del registro de eventos deportivos y el registro de eventos turísticos, que hace el EMPATUR. La reunión contó con la presencia de representantes de Costanera 241, quienes presentaron un nuevo alojamiento que tiene en la ciudad y que está pensado para eventos deportivos: "Es muy importante en materia turística y deportiva”.
El responsable de Costanera 241, Carlos Monti, puso en valor “la nueva inversión de la empresa, que se propone pensar al deporte como un atractivo turístico”.
Luego, destacó que debido a “la intensa actividad deportiva en Paraná, creamos un alojamiento que está pensado para el deportista: tendrá todos los servicios que se requieran, desde la gastronomía sana y la posibilidad para los clubes locales de tener una tarifa especial, sumado a un reconocimiento por haber realizado una reserva”.