Presentaron la Fiesta Provincial del Yeso con artistas y actividades culturales

REDACCIÓN ELONCE
Autoridades provinciales y municipales presentaron la 48° Fiesta Provincial del Yeso, que se realizará el 21 y 22 de marzo en Hernandarias. Habrá espectáculos musicales, feria de emprendedores, gastronomía regional y propuestas culturales vinculadas a la identidad local.
La Fiesta Provincial del Yeso fue presentada oficialmente por autoridades provinciales y municipales, quienes invitaron a la comunidad a participar de la 48° edición que se realizará el sábado 21 y domingo 22 de marzo en la localidad de Hernandarias, en el departamento Paraná.
El evento tendrá lugar en el anfiteatro Valentín Pitín Pérez y contará con una amplia grilla de artistas, además de feria de artesanos, patio gastronómico y diversas propuestas culturales que buscan resaltar la identidad y la historia productiva de la región.
Durante la presentación, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Sato, destacó la importancia de este tipo de celebraciones para la promoción turística y cultural de la provincia; y señaló que la Fiesta Provincial del Yeso se ha consolidado como uno de los eventos tradicionales de la región, con casi medio siglo de trayectoria. “Estas fiestas representan la idiosincrasia de cada localidad y también el trabajo que permitió el crecimiento de muchos pueblos”, expresó.
Sato también subrayó el rol de la microrregión Río Nativo, integrada por distintas localidades entrerrianas que promueven de manera conjunta sus actividades culturales y turísticas. Según explicó, la zona se ha convertido en una de las más activas de la provincia en cuanto a eventos y propuestas para visitantes.
Expectativas turísticas para el fin de semana
En el marco de la presentación, el secretario de Turismo se refirió también a las expectativas del sector debido a que, según indicó, "Entre Ríos suele ser uno de los destinos más elegidos durante los fines de semana largos, especialmente por visitantes de provincias cercanas".
“La modalidad de escapadas cortas pone a Entre Ríos en una posición muy favorable. Estamos cerca de grandes centros urbanos y la gente sabe que en la provincia encuentra seguridad, amabilidad, buena gastronomía, hotelería y propuestas como estas fiestas populares”, señaló.
De acuerdo a lo manifestado, el sector turístico mantiene buenas expectativas a pesar de que ya finalizó la temporada de vacaciones y comenzaron las clases.
Una propuesta cultural con artistas nacionales y regionales
Por su parte, el intendente de Hernandarias, Juan Maldonado, destacó que la fiesta busca reflejar la identidad cultural de la región y brindar espacio tanto a artistas consagrados como a nuevos talentos.
“Tenemos una linda cartelera de artistas que representan la idiosincrasia de nuestra provincia y de la región. Hay artistas consagrados, pero también figuras nuevas que vienen creciendo”, afirmó al explicar que el festival también cumple un rol importante en la promoción de la cultura local. En ese sentido, remarcó la importancia del prefestival que permitió seleccionar artistas que participarán en el escenario principal.
Artistas confirmados y actividades
Entre los números principales del espectáculo se destacan el cantante folclórico Juan Fuentes y el grupo tropical La Nueva Luna, además de Mario Pereyra, entre otros artistas invitados. También participarán Efraín Colombo, Bernardita Gutiérrez, Corcho González y Juan Manuel Bilat, junto a músicos regionales y ganadores del prefestival realizado en diciembre.
“Cuando las fiestas tienen en cuenta no solo a los artistas populares ya consagrados, sino también al semillero de nuevos talentos, es algo muy importante de destacar, porque es la única manera -a mi entender- de mantener viva la llama de la música popular argentina con gente del propio lugar", aseguró Efraín Colombo durante la presentación.
Y agregó: "Además, hacía tiempo que no venía a la provincia de Entre Ríos y estoy muy contento de que esta localidad sea el motivo y la excusa para regresar a una provincia a la que siempre venimos, uno se escapa un rato y viene a desenchufarse con ese río hermoso”.
Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar además de un patio de artesanos y emprendedores que contará con más de 80 participantes. La propuesta se completará con un patio gastronómico donde se ofrecerán comidas típicas como empanadas, choripanes y otras especialidades regionales.
Entradas y organización del evento
Las entradas para la Fiesta Provincial del Yeso se encuentran disponibles de forma anticipada a través de internet. Los interesados pueden adquirir el abono a 20.000 pesos para las dos noches o entradas individuales para cada jornada del festival. También se habilitará la venta en el ingreso al anfiteatro durante el desarrollo del evento.
Desde la organización indicaron que el predio abrirá sus puertas a partir de las 21 y que la localidad estará preparada para recibir visitantes desde temprano.
Además de las actividades del festival, los organizadores invitaron a recorrer Hernandarias y disfrutar de sus propuestas turísticas, especialmente su vínculo con el río Paraná y la gastronomía regional.
Según destacaron, la localidad se ha consolidado como un destino elegido por quienes buscan tranquilidad, naturaleza y propuestas culturales en la provincia.