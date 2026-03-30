Presentarán "Sujeto Exento": pensar el futuro del trabajo

REDACCIÓN ELONCE
Sujeto Exento llega como una propuesta para pensar el futuro del trabajo, con eje en los jóvenes, la tecnología y los cambios en el mercado laboral actual.
Sujeto Exento se presenta como una nueva iniciativa editorial que busca poner en discusión el futuro del trabajo, especialmente en relación con los jóvenes y los profundos cambios que atraviesa el mercado laboral. La publicación surge desde un colectivo que advierte transformaciones estructurales en la forma de trabajar, acceder al empleo y construir identidad a partir de la actividad laboral.
“Nosotros somos un grupo de jóvenes mayoritariamente de Buenos Aires, en este caso, que hicimos esta revista porque estábamos dándonos cuenta, discutiendo entre nosotros, cómo se estaba transformando el mundo del trabajo y sobre todo el acceso de los jóvenes al mercado laboral”. De esta manera, los impulsores explican el origen del proyecto y su principal motivación.
En ese marco, remarcan un cambio de época en la relación entre las personas y el empleo. “Antes el trabajo era una cosa que ordenaba la vida de las personas de las familias. Generalmente siempre decimos nuestros abuelos capaz nacían ferroviarios y se morían ferroviarios. Eso era algo que incluso te otorgaba una identidad y ahora con este nuevo mercado laboral, un poco por el avance tecnológico y un montón de otros factores se está transformando eso”.
Transformaciones en el empleo juvenil
Uno de los ejes centrales de Sujeto Exento es el análisis de cómo las nuevas generaciones enfrentan condiciones más inestables y fragmentadas en el acceso al trabajo. En ese sentido, se advierte una tendencia creciente a la pluriocupación como estrategia de subsistencia.
“Empezamos a ver cada vez más como los jóvenes tienen la necesidad de tener más de un trabajo para poder llegar a fin de mes y eso incluso también transforma un poco la idea que tenemos sobre el trabajo”. Esta realidad, cada vez más extendida, redefine no solo las dinámicas económicas sino también las expectativas sociales.
A esto se suma una intensificación de las jornadas laborales y una mayor presión sobre los trabajadores. “Cada vez trabajamos más entonces. Intentamos en esta revista condensar un poco los debates que se están dando en torno a eso, cómo está transformando, por qué la Inteligencia artificial vino a transformar ese mundo, nos vamos a quedar sin trabajo por la Inteligencia artificial todos o no. En realidad, se puede hacer un uso inteligente de ese avance tecnológico, pero para seguir garantizándole derechos a la gente”.
Inteligencia artificial y desafíos a futuro
El avance tecnológico, y en particular la inteligencia artificial, aparece como uno de los grandes factores de cambio en el mundo del trabajo. Sin embargo, desde Sujeto Exento plantean una mirada que evita el alarmismo y apuesta a la adaptación social.
“Yo creo que no se van a reemplazar todos los trabajos que hoy por hoy conocemos de un momento a otro. Me parece que también nos obliga de alguna manera a que nosotros cambiemos nuestra mirada también de esa con esa rapidez para poder procesar y poder de alguna manera amigarnos con este fenómeno y encontrar la manera de equilibrarnos de la mejor forma posible la más armoniosa para la sociedad y sobre todo para la juventud en este caso”, sostuvo sobre el avance de la Inteligencia Artificial (IA).
El análisis también pone el foco en los sectores más vulnerables dentro del mercado laboral, particularmente los jóvenes y las mujeres. “Sobre todo los que recién se insertan en el mercado laboral. Uno podría decir desde los 16 hasta los 24 digamos. De hecho, son generalmente los que ocupan los mayores números de desempleo y los mayores números de informalidad laboral. También que eso también sucede respecto de las mujeres, también hay una cuestión de género ahí en la cuestión de la informalidad laboral”.