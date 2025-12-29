Presentan la Ruta del Arroz, Vino y Yatay, una propuesta de turismo y producción en Tierra de Palmares

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos acompañó la presentación oficial de la Ruta del Arroz, Vino y Yatay, una propuesta turística que articula producción, identidad y naturaleza en la microrregión Tierra de Palmares.
La iniciativa, impulsada por los municipios de San Salvador y Ubajay con el acompañamiento del Parque Nacional El Palmar, fue presentada este lunes y se incorpora a la propuesta del verano entrerriano como una alternativa que diversifica y enriquece la oferta.
La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos acompañó la presentación oficial de la Ruta del Arroz, Vino y Yatay, una propuesta turística que articula producción, identidad y naturaleza en la microrregión Tierra de Palmares.
El lanzamiento se realizó en la Aurora del Palmar, con una conferencia de prensa y un recorrido inaugural que contó con la presencia del secretario de Turismo provincial, Jorge Satto, autoridades locales, referentes institucionales y prestadores de servicios turísticos.
El circuito integra a San Salvador, Ubajay y el Parque Nacional El Palmar, poniendo en valor la identidad arrocera, la impronta forestal y ferroviaria, el enoturismo emergente y el yatay como símbolo del paisaje y la gastronomía regional. A través de visitas a espacios productivos, museos locales, viñedos y áreas naturales, la propuesta fortalece el desarrollo del turismo rural y productivo, sumando nuevas experiencias a la oferta entrerriana en el inicio de la temporada de verano.
Durante la presentación, Satto destacó "la gran satisfacción que genera la concreción de una ruta en la que intervienen dos municipios pequeños como San Salvador y Ubajay, que forman parte de una región preponderante de la provincia como Tierra de Palmares". En ese sentido, remarcó que "se trata de un esquema de colaboración que se viene propiciando en Entre Ríos, especialmente desde el concepto de microrregión turística".
El secretario subrayó además la articulación entre turismo y producción, la vinculación público-privada y la diversidad de actores involucrados. "Todo esto es síntesis de un trabajo cultural que se viene construyendo en el turismo de la provincia", destacó.
La jornada incluyó una instancia de degustación de productos regionales y un encuentro con prestadores de servicios interesados en sumarse a la ruta, fortaleciendo el entramado local y ampliando las oportunidades de desarrollo para la microrregión Tierra de Palmares.
Participaron de la presentación la intendenta de Ubajay, Verónica Luxen; la viceintendenta de San Salvador, Daniela Casse; el responsable de Turismo y Cultura de San Salvador, Manuel Abancini; el director de Turismo de Ubajay, Lisandro Giménez; el intendente del Parque Nacional El Palmar, Facundo Alcalde; y, en representación de la microrregión Tierra de Palmares, el director de Turismo de Villa Elisa, Alejo Taffarel.