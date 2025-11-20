 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Por las condiciones meteorológicas

Postergaron la 4ª edición de la Feria de Emprendedores Entrerrianos

Desde la Provincia se confirmó que atento a las previsiones meteorológicas, se decidió postergar para el próximo viernes la Feria de Emprendedores que se iba a realizar en Plaza Carbó.

20 de Noviembre de 2025
Se posterga la Feria de Emprendedores
Se posterga la Feria de Emprendedores

Desde la Provincia se confirmó que atento a las previsiones meteorológicas, se decidió postergar para el próximo viernes la Feria de Emprendedores que se iba a realizar en Plaza Carbó.

Debido a las previsiones meteorológicas, la Provincia decidió postergar el cierre de la semana del emprendedor y la Feria de Emprendedores Entrerrianos, que se iba a realizar en la Plaza Gobernador Enrique Carbó de la ciudad de Paraná.

 

Los Ministerio de Desarrollo Humano, Desarrollo Económico y de Gobierno y Trabajo de la provincia; en colaboración de la Municipalidad de Paraná anunciaron que la nueva fecha para el paseo de compras será el viernes 28 de noviembre de 17 a 23, en el mismo lugar.

 

Como estaba previsto, en dicho marco, se iba a realizar el lanzamiento de la nueva imagen de la marca de la provincia para nuestros emprendedores, Manos Entrerrianas.

 

La feria cuenta con una participación de más de 80 emprendimientos y ofrece una amplia gama de artículos de distintos rubros: marroquinería, indumentaria, accesorios, objetos decorativos y funcionales, juguetes, sahumerios artesanales, accesorios para mascotas, productos de aromaterapia, aromatizantes de ambientes, porcelanas, cuadros y sublimados, tejidos, bijou de diseño, bordados, blanquería, elementos de eco cuero, madera, alimentos agroecológicos.

feria de emprendedores Plaza Carbó Paraná
