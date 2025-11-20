Postergaron la 4ª edición de la Feria de Emprendedores Entrerrianos

Desde la Provincia se confirmó que atento a las previsiones meteorológicas, se decidió postergar para el próximo viernes la Feria de Emprendedores que se iba a realizar en Plaza Carbó.
Los Ministerio de Desarrollo Humano, Desarrollo Económico y de Gobierno y Trabajo de la provincia; en colaboración de la Municipalidad de Paraná anunciaron que la nueva fecha para el paseo de compras será el viernes 28 de noviembre de 17 a 23, en el mismo lugar.
Como estaba previsto, en dicho marco, se iba a realizar el lanzamiento de la nueva imagen de la marca de la provincia para nuestros emprendedores, Manos Entrerrianas.
La feria cuenta con una participación de más de 80 emprendimientos y ofrece una amplia gama de artículos de distintos rubros: marroquinería, indumentaria, accesorios, objetos decorativos y funcionales, juguetes, sahumerios artesanales, accesorios para mascotas, productos de aromaterapia, aromatizantes de ambientes, porcelanas, cuadros y sublimados, tejidos, bijou de diseño, bordados, blanquería, elementos de eco cuero, madera, alimentos agroecológicos.