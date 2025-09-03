 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Piden ayuda para un hombre de Bajada Grande con discapacidad

Denis, un vecino de Bajada Grande que padece discapacidad motriz severa, atraviesa una situación crítica. Su hermana explicó a Elonce que necesitan ayuda para que puede tener una mejor calidad de vida. 

3 de Septiembre de 2025
Piden ayuda para Denis
Pedido solidario. Denis tiene de 44 años, vive en el barrio Bajada Grande de la ciudad de Paraná y tiene una discapacidad motriz severa y se encuentra en silla de ruedas. Su hermana, Luchi, contó que enfrentan grandes dificultades para garantizarle una vida digna. Y pide ayuda.

 

“Mi hermano cobra solamente la Ley 4035, nada más. Necesita una pensión por discapacidad, pero hasta ahora no ha ingresado al sistema”, relató en diálogo con Elonce. Según indicó, Denis permanece en una vivienda en condiciones precarias, donde incluso su habitación presenta filtraciones de agua.

Pedido solidario para un vecino de Bajada Grande

 

Entre los elementos más urgentes, la familia destacó la necesidad de un colchón y una cama ortopédica, que le permitirían mejorar su descanso y evitar mayores complicaciones en su estado de salud. “Hace un mes que me dicen que me la iban a traer y nunca llegó. Mañana tengo que ir a firmar un papel para que finalmente nos la entreguen”, explicó Lunchi.

 

Además, requieren pañales para adultos y materiales para reparar la habitación, ya que el deterioro de la casa empeora la situación. “Él merece tener una condición mejor de la que está. Nunca recibimos ayuda cuando la pedimos, salvo por una vecina y por el área de Acción Social, que ahora nos está acompañando”, subrayó.

Cómo colaborar

La familia vive en Bajada Grande, en calles Carmen María Argibay y Cecilia Grierson. Quienes puedan colaborar pueden comunicarse al número 343-100815. “Cualquier ayuda nos vendría bien, principalmente para él, porque estamos atravesando una situación muy difícil”, manifestó la hermana. Elonce.com

pedido solidario Bajada Grande Paraná
