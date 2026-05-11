Personas en situación de calle recibieron comida proteica en una nueva jornada solidaria en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Suma de Voluntades y el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo realizaron una nueva jornada solidaria en Paraná.
Las personas en situación de calle volvieron a ser acompañadas este lunes por la noche en Paraná a través de una nueva jornada solidaria impulsada por Suma de Voluntades y el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo, que realizaron la entrega de raciones de comida caliente en distintos puntos de la ciudad.
A pesar de las bajas temperaturas que marcaron la jornada en la capital entrerriana, voluntarios y colaboradores recorrieron distintos sectores para asistir a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad extrema. La iniciativa forma parte de un trabajo sostenido que busca brindar contención y acompañamiento a personas que viven en la calle.
Alejandra Rettore contó que en esta oportunidad la actividad estuvo organizada junto al Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo. “Le tocó al centro de mediación, que es un grupo solidario y se va sumando gente. Para cocinar tenemos a Susana y nosotros vamos haciendo otro tipo de tareas”, expresó durante la recorrida solidaria.
Un trabajo solidario que se repite cada mes
Desde la organización explicaron que este tipo de acciones se realizan de manera periódica y cuentan con la participación de distintos grupos e instituciones que colaboran con tiempo, alimentos y trabajo voluntario.
Silvina Suárez señaló que los segundos lunes de cada mes el equipo se encarga de preparar y repartir comida para personas en situación de calle. “Es sabido que la calle no es un lugar para vivir y vemos que cada vez son más las personas que están en esa condición”, remarcó.
Además, destacó que muchas veces las problemáticas no están vinculadas únicamente a lo económico. “No solo son cuestiones materiales, también hay situaciones familiares y emocionales. Nosotras hacemos una escucha atenta de lo que las personas necesitan”, sostuvo.
Un plato caliente para enfrentar el frío
En medio de una semana marcada por las bajas temperaturas en Entre Ríos, los organizadores remarcaron la importancia de poder acercar una comida caliente a quienes pasan la noche a la intemperie.
Marcia López explicó cuál fue el menú preparado para esta jornada solidaria. “Hacemos arroz con pollo, con arvejas, con tomate y huevo duro, algo bien proteico”, detalló, al tiempo que destacó el esfuerzo conjunto de quienes colaboran con ingredientes y preparación de los alimentos.