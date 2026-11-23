Pese a la lluvia, cientos de fieles participaron de la 53ª Peregrinación a la Virgen del Valle en Gualeguaychú. El padre Juan Pablo Martinolich destacó la importante convocatoria, la presencia de jóvenes y el espíritu de oración que acompañó la celebración.
La 53ª Peregrinación a la Virgen del Valle reunió a cientos de fieles en Gualeguaychú durante la madrugada del sábado, pese a las lluvias que se registraron durante las horas previas. La tradicional manifestación religiosa partió desde la parroquia Sagrada Familia y Santa Teresita, bajo el lema “Con María, peregrinamos por una Iglesia sinodal”.
El presbítero Juan Pablo Martinolich, quien impartió la bendición antes de la partida, destacó la participación de los peregrinos y el compromiso de quienes se acercaron a pesar de las condiciones meteorológicas adversas.
“Ha sido una muestra de fe muy grande, muy linda. A pesar de la inclemencia del tiempo y de que estuvo lloviendo hasta cerca de las 23, la gente se congregó igual y participó”, expresó el sacerdote.
Peregrinación marcada por la oración y la presencia de jóvenes
La concentración estuvo acompañada por momentos de oración y música a cargo del grupo católico Sinodal, que animó la espera de los participantes antes de iniciar el recorrido.
A la medianoche, tras recibir la bendición, los peregrinos comenzaron a caminar entre rezos del rosario, expresiones de devoción y vivas a la Virgen del Valle. “Se vio un espíritu de mucha alegría, de mucha oración y de querer peregrinar para encontrarse con la Madre, con la Virgencita del Valle”, relató Martinolich.
El sacerdote también resaltó el crecimiento de la convocatoria y la participación de las nuevas generaciones. “Se vio más gente, más peregrinos y mucha concurrencia de jóvenes, y eso también ayuda y mucho”, afirmó.
Agradecimiento a quienes acompañaron la celebración
Martinolich reconoció el trabajo de los organizadores y de las comunidades de Sagrada Familia y Santa Teresita, que colaboraron para garantizar el desarrollo de la peregrinación, publicó R2820.
También agradeció a la comunidad de Santa Rosa y San Ramón, Tránsito Municipal, Bomberos, Policía, Ejército, Hospital Centenario y Sanatorio Luis Jeannot Sueyro por el acompañamiento brindado.
Finalmente, vinculó la celebración con la reciente visita del papa León XIV y destacó su significado para los fieles.
“Fue un año particular porque la peregrinación se dio en este tiempo en el que hemos recibido al Papa León y también fue un signo de fe grande en ese sentido”, reflexionó.
Junto al padre Héctor, Martinolich renovó su agradecimiento y concluyó: “Seguimos peregrinando y caminando, sabiendo que Jesús y su Madre María caminan con nosotros”.