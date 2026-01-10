Paraná vivió la segunda edición de la Fiesta del Vecino en el barrio 1º de Julio

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta del Vecino volvió a reunir a familias, artistas y referentes barriales en el barrio 1º de Julio de Paraná, con una propuesta cultural abierta y gratuita.
La Fiesta del Vecino tuvo este viernes su segunda edición en el barrio 1º de Julio de la ciudad de Paraná, consolidándose como un espacio de encuentro comunitario, cultura y convivencia vecinal. El evento se desarrolló en el Playón Polideportivo del barrio y convocó a vecinos de distintas edades que disfrutaron de espectáculos musicales y actividades pensadas para toda la familia.
Desde la organización destacaron el acompañamiento del público y las condiciones climáticas favorables, que permitieron que la jornada se desarrollara con normalidad. La iniciativa fue impulsada por la comisión vecinal, con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y generar un espacio de disfrute colectivo en el propio barrio.
La propuesta incluyó presentaciones artísticas variadas y un cierre especial que coronó una tarde-noche cargada de emociones, música y participación vecinal.
Un festival familiar y a cielo abierto
Mariela Cian, presidenta de la comisión vecinal del barrio 1º de Julio, dialogó con Elonce y expresó su satisfacción por el desarrollo del evento. “Estamos viviendo la segunda edición del Festival del Vecino acá en el Playón Polideportivo. Gracias a Dios nos ayudó el tiempo y ahora se está desarrollando el cierre con la Banda de la Policía. Es un espacio a cielo abierto y es un festival familiar. Como veras, hay niños y niñas sentadas disfrutando de un poco de cultura”.
La grilla artística estuvo integrada por propuestas diversas que abarcaron distintos géneros musicales. Además de la presentación de la Banda de la Policía, participaron artistas locales como Valeria Zanín, cantante de ópera, junto a otros músicos de folclore y cumbia, lo que permitió ofrecer un espectáculo inclusivo y atractivo para públicos de todas las edades.
La Fiesta del Vecino se pensó como un evento accesible, donde las familias pudieran compartir un momento distinto sin salir de su barrio, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia.
Agradecimiento a los vecinos y valoración del encuentro
Desde la comisión vecinal remarcaron la importancia del acompañamiento de la comunidad. Mariano Miranda, tesorero de la comisión, señaló: “Tenemos que agradecer a los vecinos que concurrieron para pasar un hermoso momento”.
El clima de camaradería también fue resaltado por quienes asistieron al festival. Una vecina compartió su experiencia en diálogo con Elonce: “Hace dos horas que estamos con un hermano de Buenos Aires y su señora. Esto es espectacular gracias a la comisión vecinal del barrio”.