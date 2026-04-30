REDACCIÓN ELONCE
El festival internacional de narración oral “Abrazo de Agua” tendrá actividades en Paraná el 8 y 9 de mayo, con funciones, talleres y espectáculos gratuitos. “La narración permite acercarse a la literatura y conocer historias de tradición oral”, sostuvo organizadora a Elonce.
Paraná será sede del festival internacional de narración oral "Abrazo de Agua", que se realizará el 8 y 9 de mayo con actividades abiertas al público. El evento forma parte de su quinta edición y reunirá narradores de distintos países de América Latina.
La narradora oral e integrante del grupo organizador, Elida Sola, invitó a la comunidad a participar de la propuesta. “Es un festival internacional porque vienen narradores de Costa Rica, Colombia, Chile, además de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y Santa Fe”, explicó a Elonce.
Actividades y noche de gala
Las actividades comenzarán el viernes 8 por la mañana en la Casa de la Cultura y el Centro Cultural Juan L Ortiz, donde se realizarán funciones destinadas a estudiantes de distintos niveles educativos. En esos espacios, los narradores ofrecerán relatos entre las 9:30 y las 11:30.
Por la tarde, continuarán las actividades con propuestas para niños y talleres de formación.
El mismo viernes, a las 20, se llevará a cabo una función especial con narradores internacionales, artistas locales, música y danza.
Según indicó Sola, el objetivo es mostrar "el caudal cultural de la provincia" a visitantes de otros países.
Participación y acceso
La mayoría de las actividades serán con entrada libre y gratuita, mientras que algunos talleres tendrán un costo.
Desde la organización informaron que las inscripciones para instituciones educativas ya se encuentran completas, aunque aún hay cupos disponibles para determinadas capacitaciones.
La información puede consultarse en redes sociales del festival.
Importancia de la narración
Sola destacó el valor de la narración oral en el contexto actual. “La narración permite acercarse a la literatura y conocer historias de tradición oral”, sostuvo.
También señaló que el interés del público se mantiene vigente en distintos grupos etarios.
El festival Abrazo de Agua se consolida como una propuesta cultural que promueve la literatura y el encuentro a través de la palabra.