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Organizan la segunda edición de la Feria Vintage en Paraná: moda circular, música y actividades culturales

Moda circular, música en vivo y emprendedores locales se reunirán este sábado en una nueva propuesta cultural en Paraná.

11 de Mayo de 2026
En la Archicofradía.
En la Archicofradía.

REDACCIÓN ELONCE

Moda circular, música en vivo y emprendedores locales se reunirán este sábado en una nueva propuesta cultural en Paraná.

La ciudad de Paraná se prepara para vivir la segunda edición de la Feria Vintage, un evento que reunirá a feriantes, diseñadores y amantes de la moda circular en una jornada que combinará indumentaria, música en vivo, tatuajes y actividades culturales. La propuesta se desarrollará este sábado desde las 16 en Archicofradía, ubicado en calle 9 de Julio 116.

 

La iniciativa surge en medio del crecimiento sostenido de las ferias urbanas y del interés cada vez mayor por las prendas reutilizadas, recicladas y vintage. Brenda Verón y Agustina Fernández, organizadoras del encuentro, destacaron a Elonce que esta nueva edición contará con la participación de entre 15 y 20 feriantes locales.

La idea es reunir feriantes y ofrecer música, DJs, acústicos, tatuajes y piercings para que la gente pueda encontrar joyitas vintage y a precio de feria”, explicaron.

Además, remarcaron que la propuesta busca consolidarse como un espacio de encuentro para emprendedores y consumidores que eligen la moda circular como alternativa económica y sustentable. “Hay una gran movida de ferias acá en Paraná y la idea es juntarlos en un mismo lugar”, señalaron.

 

La moda circular crece como alternativa

 

Las organizadoras sostuvieron que el contexto económico actual también impulsó el crecimiento de este tipo de ferias, donde muchas personas buscan prendas de calidad a precios accesibles.

No solamente van a poder conseguir prendas a un buen precio, sino de excelente calidad. La ropa de antes venía muchísimo mejor confeccionada”, expresó Fernández.

 

Entre los productos que podrán encontrarse habrá camperas vintage, jeans, accesorios, ropa deportiva y prendas de distintas épocas y estilos para hombres, mujeres y niños.

 

Van a conseguir ropa de buena marca, diferentes talles y muchas variedades. Todo vuelve, la moda vuelve, así que es un buen momento para buscar esa prenda que tanto están buscando”, agregaron.

Las organizadoras también destacaron el valor cultural y ambiental de reutilizar prendas y extender su vida útil mediante el reciclado o la intervención artística.

 

Música, tatuajes y propuestas para toda la familia

 

Además de los puestos de ropa y accesorios, la segunda edición de la Feria Vintage ofrecerá distintas actividades recreativas para quienes asistan durante la tarde y noche del sábado.

Invitan a la 2º "Feria Vintage" de moda circular y música

La invitación es para que puedan pasar un buen fin de semana, recorrer, tomar unos mates y quedarse porque va a haber música, DJs y de todo”, comentaron.

Durante la jornada también habrá personas realizando tatuajes y piercings en vivo, sumando una impronta urbana y cultural a la propuesta.

 

La feria se extenderá hasta las 23 horas, aunque no descartan prolongar las actividades dependiendo de la convocatoria. “Esta es la segunda edición que hacemos y la idea es poder repetirla más seguido y sumar cada vez más feriantes”, señalaron.

Temas:

feria vintage moda circular
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