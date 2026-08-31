Oser traslada a un nuevo domicilio y mejora su sede de Viale.

La Obra Social de Entre Ríos ya funciona en calle Entre Ríos 215, de Viale, en el marco del proceso de reorganización, adecuación edilicia y mejora de la atención al público que lleva adelante desde 2025.
La Obra Social de Entre Ríos (OSER) informa que su sede de Viale fue trasladada a un nuevo domicilio y desde este lunes 31 de agosto funcionará en calle Entre Ríos 215, en el marco del proceso de reorganización, adecuación edilicia y mejora de la atención al público que lleva adelante desde 2025.
La mudanza forma parte del plan de modernización de la obra social, que busca mejorar progresivamente las condiciones de atención, la accesibilidad y la calidad de los servicios que reciben los afiliados en las distintas sedes de la provincia.
En ese marco, la nueva oficina de Viale cuenta con instalaciones más cómodas y adecuadas para la atención de los afiliados y la realización de trámites presenciales.
Desde la obra social, el presidente Mariano Gallegos destacó que "esta nueva sede de Viale constituye un nuevo paso dentro del proceso del plan integral de mejoras que venimos desarrollando en toda la provincia, con el objetivo de mejorar la atención y contar con espacios más adecuados para nuestros afiliados y trabajadores".