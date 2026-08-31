 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad En calle Entre Ríos 215

Oser traslada a un nuevo domicilio y mejora su sede de Viale

La Obra Social de Entre Ríos ya funciona en calle Entre Ríos 215, de Viale, en el marco del proceso de reorganización, adecuación edilicia y mejora de la atención al público que lleva adelante desde 2025.

31 de Agosto de 2026
Oser traslada a un nuevo domicilio y mejora su sede de Viale.
Oser traslada a un nuevo domicilio y mejora su sede de Viale. Foto: (GPER).

La Obra Social de Entre Ríos ya funciona en calle Entre Ríos 215, de Viale, en el marco del proceso de reorganización, adecuación edilicia y mejora de la atención al público que lleva adelante desde 2025.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) informa que su sede de Viale fue trasladada a un nuevo domicilio y desde este lunes 31 de agosto funcionará en calle Entre Ríos 215, en el marco del proceso de reorganización, adecuación edilicia y mejora de la atención al público que lleva adelante desde 2025.

 

La mudanza forma parte del plan de modernización de la obra social, que busca mejorar progresivamente las condiciones de atención, la accesibilidad y la calidad de los servicios que reciben los afiliados en las distintas sedes de la provincia.

En ese marco, la nueva oficina de Viale cuenta con instalaciones más cómodas y adecuadas para la atención de los afiliados y la realización de trámites presenciales.

 

Desde la obra social, el presidente Mariano Gallegos destacó que "esta nueva sede de Viale constituye un nuevo paso dentro del proceso del plan integral de mejoras que venimos desarrollando en toda la provincia, con el objetivo de mejorar la atención y contar con espacios más adecuados para nuestros afiliados y trabajadores".

Temas:

OSER Obra Social
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso