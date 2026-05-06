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Oscar Pirillo asumió en la Federación de Jubilados tras la muerte de Aimone

Oscar Pirilo asumió este miércoles como presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos tras el fallecimiento de Ercilio Aimone.  

6 de Mayo de 2026
Oscar Pirillo
Oscar Pirillo

REDACCIÓN ELONCE

Oscar Pirilo asumió este miércoles como presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos tras el fallecimiento de Ercilio Aimone.  

Oscar Pirillo asumió este miércoles como nuevo presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Entre Ríos, luego del fallecimiento de Ercilio Aimone. La formalización del recambio de autoridades se realizó durante una reunión de comisión directiva desarrollada en la sede de la entidad.

 

En declaraciones a Elonce, Pirillo reconoció que atravesó “un momento muy especial” y admitió que la situación estuvo marcada por el dolor tras la pérdida del dirigente que encabezaba la organización. “La verdad que es la forma más triste y más dolorosa de asumir un cargo”, expresó.

 

El nuevo presidente explicó que el estatuto de la Federación determinó que debía asumir la conducción por haber ocupado la vicepresidencia. “Trataré de estar a la altura y poder cumplir con todos los compromisos que tiene la entidad, que no es fácil”, sostuvo.

Oscar Pirillo asumió en la Federación de Jubilados tras la muerte de Aimone

Pirillo señaló que también se producirán corrimientos internos dentro de la comisión directiva, debido a que la lista encabezada por Aimone había sido proclamada recientemente. “Yo paso a desempeñarme como presidente y uno de los vocales tiene que aceptar la vicepresidencia”, detalló.

 

Además, indicó que los cambios se formalizaron durante el encuentro con las nuevas autoridades de la entidad que representa a alrededor de 70.000 jubilados entrerrianos.

 

Durante la entrevista, el dirigente también se refirió al debate por la reforma previsional en Entre Ríos y confirmó que la Federación continúa participando de reuniones junto a otros sectores. “Voy a seguir con el mismo empuje y la misma manera de trabajar que el señor Aimone”, afirmó.

Reclamos por la reforma previsional

En ese sentido, remarcó que desde la entidad presentaron propuestas alternativas para afrontar la situación de la Caja de Jubilaciones provincial sin afectar a los jubilados. “Nosotros lo que decimos es que el ajuste de la Caja no debe caer sobre los jubilados, sino sobre gente que tiene mucho dinero”, manifestó.

 

Pirillo sostuvo además que los haberes previsionales no alcanzan para cubrir las necesidades actuales y cuestionó las cifras promedio difundidas sobre los ingresos del sector pasivo. “Te puedo mostrar los recibos de sueldo de un docente que se jubiló con 30 años de servicio y cobra apenas 1.070.000 pesos”, afirmó.

 

Según indicó, situaciones similares atraviesan trabajadores de distintas áreas, entre ellos enfermeros y empleados estatales. “Quien ha trabajado realmente tiene un sueldo que apenas pasa el millón de pesos y hoy en día no alcanza”, remarcó.

 

El recuerdo de Ercilio Aimone

El flamante presidente también recordó a Aimone y destacó el compromiso que mantenía con la institución. “Compartíamos la conducción y fue quien me propuso en su oportunidad como vicepresidente”, señaló.

 

Además, explicó cómo se dividían las tareas dentro de la Federación en el marco del diálogo por la reforma previsional. “Él concurría a todas las reuniones con la multisectorial y yo tenía a cargo la visita a los distintos legisladores. Después hacíamos una puesta en común; era una conducción compartida”, relató.

Ercilio Aimone
Ercilio Aimone

Finalmente, Pirillo aseguró que Aimone “dio la vida por la institución” y vinculó el desgaste de la actividad dirigencial con el fallecimiento del expresidente. “Había días que venía a Paraná a las 6, porque era de Viale y se iba a la noche. Lo vamos a recordar con mucho dolor”. Elonce.com

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