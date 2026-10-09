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Haciendo Comunidad Habrá espectáculos, gastronomía y celebraciones religiosas

Oro Verde celebrará su fiesta patronal con una peña, artistas y emprendedores

La fiesta patronal de Oro Verde tendrá actividades culturales y religiosas este sábado 10 y lunes 12 de octubre. Habrá música en vivo, ballets, gastronomía y una feria de emprendedores. El padre Hernán Arismendi brindó detalles a Elonce sobre la celebración.

9 de Octubre de 2026
Fiesta patronal de Oro Verde: peña, artistas y procesión.
Fiesta patronal de Oro Verde: peña, artistas y procesión. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La fiesta patronal de Oro Verde tendrá actividades culturales y religiosas este sábado 10 y lunes 12 de octubre. Habrá música en vivo, ballets, gastronomía y una feria de emprendedores. El padre Hernán Arismendi brindó detalles a Elonce sobre la celebración.

La fiesta patronal de Oro Verde reunirá este fin de semana a vecinos y visitantes con una propuesta que combinará música, danza, gastronomía y actividades religiosas en honor a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. El sábado 10 de octubre se realizará la tradicional Peña de María, mientras que el lunes 12 tendrán lugar la procesión y la misa patronal.

 

El padre Hernán Arismendi, párroco de la comunidad, brindó detalles de los preparativos durante una entrevista con Elonce, en un móvil realizado por Estela Díaz de Vivar desde la parroquia. El sacerdote explicó que transitan los últimos días de la novena, durante la cual recibieron la visita de distintos sacerdotes y desarrollaron actividades litúrgicas.

 

“Es un evento más cultural, abierto a toda la población. La idea es que se sienta que es la fiesta del pueblo y que esté por encima de si uno profesa la fe católica o no”, expresó Arismendi sobre la Peña de María, que comenzará el sábado a las 20:30.

 

 

Música, danza y gastronomía en la Peña de María

 

La celebración contará con un escenario central ubicado en el atrio de la parroquia. Desde las 18 del sábado, la calle Los Jacarandaes se convertirá en peatonal para permitir la circulación de los asistentes y la instalación de los puestos de emprendedores locales.

 

La programación artística comenzará con la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. Posteriormente se presentará Oro Verde Tropical, agrupación de la localidad, mientras que el cierre estará a cargo de Súper Banda Estrella.

 

También participarán los ballets Raíces Nuestras, perteneciente a la parroquia; Ecos de Entre Ríos, de Oro Verde; y el ballet de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. La propuesta gastronómica incluirá asado con cuero, chanchipán y servicio de cantina.

 

 

Una celebración abierta a toda la comunidad

 

Arismendi destacó el trabajo conjunto entre la parroquia, el municipio y los comercios que colaboran con la organización. Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos comunitarios y ofrecer una celebración que convoque a personas de diferentes edades.

 

“Que sea la fiesta del pueblo donde todos podamos estrechar lazos de comunidad, de cercanía, de fraternidad”, manifestó el sacerdote durante la entrevista.

 

Además, señaló que la propuesta creció con el paso de los años gracias al acompañamiento de instituciones y vecinos. La feria permitirá que los emprendedores exhiban y comercialicen sus productos durante la jornada.

 

 

Procesión y misa patronal el lunes 12

 

Las actividades religiosas centrales se desarrollarán el lunes 12 de octubre. La procesión comenzará a las 17:30 desde la Plaza de las Diagonales, recientemente habilitada, y recorrerá calle Los Cardenales hasta llegar al templo parroquial.

 

La misa patronal está prevista para las 18 y será presidida por monseñor Juan Alberto Puiggari, obispo emérito, debido a que el obispo diocesano estará participando de la Asamblea Diocesana.

 

Durante la entrevista, Arismendi también se refirió a las obras de construcción del templo, que llevan más de 15 años de desarrollo. Destacó el trabajo de la Comisión Protemplo y el acompañamiento económico de la comunidad, que permitió avanzar hasta una etapa cercana a su finalización. Entre los trabajos pendientes mencionó la torre y algunos detalles estéticos interiores.

 

 

Finalmente, el sacerdote invitó a los vecinos a participar tanto de la celebración cultural del sábado como de las actividades religiosas del lunes, y brindó una bendición especial para la audiencia de Elonce.

 

La parroquia de Oro verde prepara su fiesta patronal

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