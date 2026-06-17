Piden circular con precaución por reparaciones en calle Santiago del Estero de Paraná

Realizan trabajos para solucionar de manera definitiva un inconveniente detectado en un conducto subterráneo afectado por el crecimiento de raíces de un árbol emplazado en el sector.
Obras municipales en Paraná. Se llevan adelante tareas de reparación en calle Santiago del Estero entre Tejeiro Martínez y México, en el marco de una intervención destinada a solucionar de manera definitiva un inconveniente detectado en un conducto subterráneo afectado por el crecimiento de raíces de un árbol emplazado en el sector.
Durante los trabajos de inspección se constató que las raíces provocaron la rotura del conducto, generando filtraciones y la consecuente saturación del suelo. Como medida preventiva inmediata, se colocó una junta de contención que permitirá evitar que continúe ingresando agua al terreno mientras se avanza con la solución definitiva.
Las tareas previstas contemplan el retiro del árbol y la posterior reparación permanente del conducto. Para garantizar la seguridad durante la intervención, se dispondrá de maquinaria específica que permita contener cualquier posible desplazamiento del ejemplar arbóreo mientras se realizan las labores sobre su estructura y raíces.
Debido al movimiento de equipos y personal en la zona, se solicita a conductores, peatones y frentistas circular con precaución y respetar la señalización dispuesta, a fin de resguardar la seguridad de todos y facilitar el desarrollo de los trabajos.
Desde el Municipio se continúa trabajando para atender este tipo de situaciones con intervenciones integrales que permitan resolver los problemas de infraestructura y garantizar mejores condiciones de seguridad para vecinos y vecinas.