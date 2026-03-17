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Por obras de bacheo, recomiendan circular con precaución sobre el puente Rosario-Victoria

Vialidad Nacional recomendó a todos los usuarios de la Ruta Nacional 174 circular con precaución en función de las tareas de mejora en los kilómetros 20 y 42, entre otras zonas.

17 de Marzo de 2026
Obras sobre puente Rosario-Victoria
Obras sobre puente Rosario-Victoria Foto: Vialidad Nacional

Vialidad Nacional recomendó a todos los usuarios de la Ruta Nacional 174 circular con precaución en función de las tareas de mejora en los kilómetros 20 y 42, entre otras zonas.

Vialidad Nacional recomendó a todos los usuarios de la Ruta Nacional 174 circular con precaución en función de las tareas de mejora de la concesionaria Alto Delta S.A.

 

Entre las obras que se destacan se encuentra el bacheo en los kilómetros 20 y 42, donde se realizan trabajos sobre la calzada que generan reducciones de carril.

 

Desde el organismo indicaron que, debido a los trabajos, se advierten demoras en ambos sentidos.

 

Vialidad Nacional solicita a los usuarios reducir la velocidad en zonas de obra y respetar la señalización y las indicaciones de los banderilleros.

Temas:

puente Rosario-Victoria obras de bacheo Vialidad Nacional
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