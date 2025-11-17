“Nos aferramos a la vida”: familias y profesionales homenajearon a bebés prematuros

En la semana del Prematuro, el Hospital San Roque celebró con una caravana, música y testimonios que conmovieron a todos. Profesionales de Neonatología contaron a Elonce cómo luchan cada día junto a bebés que pelean por vivir y a familias que nunca se rinden.
El Hospital Materno Infantil San Roque llevó adelante una emotiva jornada por el Día Mundial del Prematuro, una fecha que busca visibilizar el trabajo del servicio de Neonatología y acompañar a las familias que atraviesan situaciones complejas con recién nacidos de alto riesgo. Con diversas actividades recreativas y testimonios cargados de emoción, el equipo profesional remarcó la importancia de difundir la labor que se realiza dentro del hospital.
“Empezamos a hacer ruido desde el sábado”
Andrea Motta, subjefa de sala de Neonatología, explicó a Elonce que la iniciativa comenzó días atrás para extender la conmemoración. “Esta movida la empezamos el sábado. Si bien hoy es el Día Mundial, se conmemora hoy, pero nosotros empezamos a hacer ruido, como dijimos con Valeria, cuando empezamos a armar estos festejos”, señaló.
La profesional detalló que el primer día de actividades contó con una caravana organizada junto al cuartel de Bomberos Voluntarios. “Nos acompañó el cuartel de bomberos en una caravana que salió desde acá del hospital. Nos ayudó gente de Tránsito y se hizo toda una caravana con personal del hospital, con pacientes y expacientes que nos acompañaron hasta el Hipódromo, donde fue la actividad central con payasos, música, baile, de todo un poco”, describió Motta.
“Queríamos hacer ruido”
La jefa de Enfermería de Neonatología, Valeria Blanco, destacó el clima de celebración y acompañamiento que se vivió. “Queríamos hacer ruido y creo que entre los bomberos y la banda estamos haciendo hoy mucho ruido. Ahora va a tocar la banda de la Policía de Entre Ríos y luego vamos a subir al salón del hospital, donde vamos a hacer una charla y un trabajo como equipo multidisciplinario”, indicó.
Blanco subrayó el sentido profundo de esta conmemoración para quienes integran el servicio: “Sabemos lo que pasa de la puerta del hospital para adentro y este año nuestro lema fundamental era decir ‘hagamos ruido’ para que la gente se entere, para que la población se entere que día a día hay niños que luchan por vivir y familias que acompañan y también luchan junto a nosotros”.
Un mensaje para las familias y para quienes aún luchan
En sus palabras, la profesional remarcó el compromiso del equipo y el vínculo que se genera con los niños prematuros: “Este equipo es humano, porque somos humanos. Toda nuestra humanidad la brindamos en base a nuestro conocimiento, fortaleza y a pesar de los obstáculos. Nada es fácil, pero todo el cariño y el amor que damos no se logra si uno no tiene un buen corazón”.
Sobre el significado especial de la jornada, agregó: “Esto es para todos los niños que están actualmente, los que estuvieron y los que vieron la luz final, para que esa familia vea que en el servicio del hospital San Roque siguen guardados en nuestro corazón”.
Testimonios que fortalecen
Como ocurre cada año, familias que pasaron por el servicio regresaron para compartir su experiencia y acompañar a quienes hoy atraviesan el proceso de internación. “Hoy nos acompañan pacientes que se acercan todos los años. Se crea un momento muy lindo porque dan su testimonio y es como un empujoncito para los pacientes y los papás que están transitando este momento tan difícil de sus vidas, como es tener un hijo internado con 800 gramos y luchar día a día junto a nosotros”, expresó Blanco.
La jornada concluyó con actividades internas en el salón del hospital y el compromiso renovado del equipo de Neonatología de seguir acompañando, conteniendo y visibilizando la lucha de cada niño prematuro y su familia.