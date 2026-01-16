“Momento de Campo”, con más de una década en la ruralidad: “Es un sector con mucho para contar”

Con casi 15 años de trayectoria, el programa Momento de Campo es un espacio periodístico dedicado a la ruralidad y la producción regional. En diálogo con Elonce, sus conductoras repasaron el camino recorrido, destacaron el valor de contar historias del agro.
El programa Momento de Campo, un espacio periodístico dedicado a reflejar la actualidad del sector rural y productivo de la región, continuó consolidando su presencia a través del canal de streaming de Elonce. Este viernes, sus conductoras, Dana Olivera Taleb y Sofía Ponce, dialogaron con Elonce y brindaron un repaso por los casi 15 años de trayectoria del ciclo, además de anticipar los desafíos que se proyectaron para el futuro.
Desde sus inicios, Momento de Campo se propuso ser un puente entre el sector productivo y la sociedad en general. En ese sentido, Olivera Taleb explicó que el programa busca “representar lo que uno quiere encontrar dentro de lo que es el sector productivo”, destacando la diversidad temática que abordaron a lo largo de los años. La conductora recordó que, durante los últimos meses de 2025, el ciclo incorporó el formato de streaming como una experiencia novedosa que amplió su alcance y sus posibilidades narrativas.
“El abanico de temas es amplio porque esa es la ruralidad y ese es el sector productivo”, sostuvo. Según remarcó, el campo entrerriano ofrece historias, problemáticas y experiencias que merecen ser contadas desde una mirada periodística, con rigor informativo, pero también con cercanía hacia los protagonistas.
Un sector con "mucho para contar"
Olivera Taleb subrayó que el sector rural “tiene muchísimo para contar” y que esa riqueza se expresó en la variedad de economías regionales que caracterizan a Entre Ríos. Desde la producción agrícola y ganadera hasta actividades menos visibilizadas, el programa busca dar espacio a voces diversas y realidades que muchas veces permanecieron fuera de la agenda mediática tradicional.
En esa línea, adelantó que durante febrero el equipo se enfocaría en nuevos contenidos vinculados a la producción arrocera, con especial atención en la zona de San Salvador. “Vamos a buscar algunos temas para poder compartir a través de la pantalla del streaming”, señaló, al anticipar recorridas y entrevistas previstas para los próximos meses.
Quince años de desafíos en la comunicación rural
Ambas conductoras coincidieron en que el próximo mes de julio el programa cumplirá 15 años al aire, un recorrido que estuvo marcado por múltiples desafíos. “Entrar al sector desde lo periodístico y hablar de campo desde ese lugar no fue sencillo”, expresaron, al reconocer que “se trata de un ámbito históricamente masculinizado”.
Sin embargo, remarcaron que con el paso del tiempo lograron construir vínculos y generar confianza. “Participar, conocer y estar presentes fue abriendo puertas”, indicaron, al valorar el camino recorrido hasta alcanzar un espacio propio dentro del periodismo agropecuario.
También destacaron que ambas cuentan con experiencia en comunicación institucional dentro de sectores empresarios y vinculados a la cadena de cereales y oleaginosas, lo que facilitó el contacto con dirigentes y referentes del sector. Ese ida y vuelta, señalaron, resultó clave para trasladar información de primera mano a los productores y al público en general.
Historias, radio y nuevas plataformas
Olivera Taleb repasó además el recorrido del programa por distintos medios y frecuencias, desde sus primeros pasos en radios del interior hasta llegar a emisoras de mayor alcance. “Fue el sueño de la niña estar en una radio pública y contar historias del sector productivo”, relató, al recordar la experiencia de llegar a una audiencia amplia, que incluyó tanto oyentes del ámbito rural como del urbano.
En paralelo, Sofía Ponce puso el foco en el armado de entrevistas y la búsqueda de nuevas miradas dentro del agro. Explicó que uno de los objetivos fue visibilizar el rol de la mujer en el sector, a través de historias de productoras, trabajadoras rurales y jóvenes que encontraron en las redes sociales una forma distinta de narrar la vida en el campo.
“El streaming nos permitió romper con la manera tradicional de contar las historias del sector productivo”, afirmó Olivera Taleb. Según explicó, las nuevas tecnologías y plataformas digitales plantearon el desafío de adaptarse a otros lenguajes y formatos, especialmente para llegar a las generaciones más jóvenes.
En ese sentido, coincidieron en que el gran reto del periodismo agropecuario fue animarse a aprovechar las redes sociales y el streaming para narrar de otra manera lo que ocurre “tranqueras adentro”. “El objetivo sigue siendo el mismo: contar historias y lograr que tengan impacto”, concluyó Dana Olivera Taleb.