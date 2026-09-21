Implementarán el programa Mi Legado para mejorar edificios públicos

El Gobierno entrerriano avanzó en la implementación del programa Mi Legado, que articuló aportes públicos y privados para mejorar edificios provinciales. Las primeras iniciativas alcanzarían residencias del Copnaf y registros civiles.
El Gobierno de Entre Ríos avanzó en la implementación del programa Mi Legado para mejorar edificios públicos mediante la articulación entre organismos provinciales y el sector privado. Las autoridades trabajaron en proyectos destinados a residencias del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y oficinas de registros civiles.
Representantes del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana mantuvieron una reunión para coordinar la asistencia técnica e interinstitucional que requerirían las primeras intervenciones. El encuentro estuvo encabezado por el ministro Hernán Jacob y la secretaria Valentina Götte.
La iniciativa se desarrolló en el marco del Régimen de Promoción y Fomento de la Responsabilidad Social, establecido por la Ley Provincial N.º 10.582. La normativa promovió la participación empresarial y los sistemas de padrinazgo para canalizar recursos y capacidades hacia proyectos de interés público.
Articulación con el sector privado
El programa Mi Legado buscó vincular al Estado provincial con empresas interesadas en realizar aportes para la recuperación y puesta en valor de la infraestructura pública. La propuesta contempló recursos económicos, materiales y asistencia para concretar las obras seleccionadas.
Durante el encuentro, Jacob estuvo acompañado por el secretario coordinador del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, Gonzalo Atencio Baridón. Los funcionarios analizaron los mecanismos necesarios para brindar acompañamiento técnico a cada una de las iniciativas.
“En esta instancia estamos avanzando en una planificación conjunta para llevar adelante acciones que tengan un impacto concreto en los vecinos en materia de infraestructura, en distintos departamentos del territorio entrerriano”, sostuvo el ministro.
Mejoras en espacios de atención ciudadana
Götte destacó la necesidad de intervenir los edificios donde los ciudadanos realizaban trámites y consultas. La funcionaria señaló que las condiciones de esos espacios tenían incidencia directa en el vínculo entre la Administración Pública y los usuarios.
“La atención ciudadana es uno de los principales puntos de contacto entre el Estado y los vecinos. Por eso, mejorar y poner en valor las oficinas del Estado donde diariamente se realizan trámites y consultas es parte de una política que busca transformar la experiencia de quienes necesitan acercarse a la Administración Pública”, expresó.
Desde la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana indicaron que las acciones buscaron avanzar hacia un modelo de atención más cercano, ágil y eficiente. El objetivo planteado fue facilitar el vínculo con los organismos y simplificar las gestiones que se desarrollaban de manera presencial.
Primeros proyectos del programa Mi Legado
Entre las primeras iniciativas analizadas se incluyeron intervenciones en residencias dependientes del Copnaf. La asistencia técnica permitiría determinar las necesidades de cada inmueble y definir los trabajos que podrían incorporarse al programa.
Las autoridades también evaluaron proyectos vinculados con las oficinas de registros civiles de la provincia. Estos espacios fueron incluidos por la cantidad de trámites y consultas que recibían diariamente.
Como parte de esa planificación, el Gobierno anticipó que trabajaba en una propuesta de intervención integral para el Registro Civil de Paraná. El proyecto sería una de las primeras acciones enmarcadas en Mi Legado, aunque todavía no se informaron los plazos de ejecución, el alcance de las obras ni el monto de la inversión.