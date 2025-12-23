Más de 9.000 niños asisten a comedores escolares durante el receso de verano

En pleno receso escolar, más de 9.000 niños y niñas concurren a comedores escolares en la provincia. “Trabajamos con un menú de verano que sigue siendo proteico, pero con comidas más frescas y mayor presencia de frutas”, explicó a Elonce el director de Comedores Escolares, Lautaro Azalini.
Durante el receso de verano, alrededor de 9.100 niños y niñas asisten actualmente a los comedores escolares que continúan funcionando en la provincia. Así lo informó el director de Comedores Escolares, Lautaro Azalini, quien precisó que el servicio se presta en cerca de 240 establecimientos educativos distribuidos en todos los departamentos.
“El funcionamiento alcanza a unos 240 establecimientos en toda la provincia, y este año se anotaron casi 9.100 chicos para comer en las escuelas durante el receso de verano”, explicó Azalini. Indicó que la distribución de los comedores responde, principalmente, a la cantidad de habitantes de cada zona.
En ese sentido, señaló que Concordia y Paraná concentran la mayor cantidad de niños que asisten al servicio. “Primero Concordia, después Paraná y luego las localidades más chicas. Departamentos como Islas y Tala son los que menos tienen, pero los números son muy parecidos a los que se registran durante el año”, detalló.
Azalini precisó que Concordia representa entre el 20 y el 25 por ciento del total de chicos que concurren a comedores escolares en verano. “Es casi un espejo de la nómina anual. En Paraná rondan los 1.300 chicos y en Concordia cerca de 2.300, siendo esta última la que concentra la mayor cantidad”, afirmó.
Respecto a la organización del servicio, explicó que el trabajo se coordina con el Consejo General de Educación, teniendo en cuenta las escuelas que permanecen abiertas durante el verano. “En base a eso, vamos concentrando a los chicos en un radio aproximado de cinco o seis cuadras, porque son muchos menos que durante el año”, sostuvo.
En esa línea, remarcó que el criterio apunta a evitar la dispersión de establecimientos con pocos alumnos. “Es mucho mejor concentrar a todos en una escuela y prestar el servicio allí, dependiendo también de cómo van abriendo las instituciones. En base a eso, organizamos la logística para acomodar a los chicos”, agregó.
En cuanto a la alimentación, el director indicó que se implementa un menú de verano. “Sigue siendo un menú proteico, pero tratamos de que sea más fresco, haciendo hincapié en la fruta, ya que las altas temperaturas no ayudan para comidas más pesadas como guisos”, explicó. Aclaró que se trata de una continuidad del menú aplicado en los últimos meses, ajustado a la cantidad de alumnos.
Sobre las partidas económicas, Azalini señaló que los montos son variables y dependen de los programas que tenga cada escuela. “Si un chico desayuna y almuerza en la escuela, la partida es de aproximadamente 1.400 pesos por alumno por día”, indicó. Comparó además los valores con otras provincias y aseguró que se mantienen en niveles similares.
“Estamos tranquilos porque acompañamos el proceso inflacionario y no estamos por debajo de lo que brindan otras provincias con sistemas similares. No hemos tenido quejas y sabemos que la plata alcanza para que los chicos puedan comer bien”, afirmó.