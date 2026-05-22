Malvinas: Recordaron el combate del guardacostas “Río Iguazú” en acto conmemorativo en Concordia

REDACCIÓN ELONCE
La Prefectura Naval realizó un homenaje por el aniversario del combate del GC-83 “Río Iguazú” durante la Guerra de Malvinas. Participaron veteranos, autoridades y representantes institucionales.
El combate del guardacostas “Río Iguazú” fue recordado este jueves durante una ceremonia organizada por la Prefectura Naval Argentina en Concordia, al cumplirse el 44° aniversario del histórico enfrentamiento aeronaval ocurrido durante la Guerra de Malvinas. El acto se desarrolló en la sede de la Prefectura Concordia y reunió a autoridades civiles, fuerzas federales, veteranos de guerra y representantes municipales.
La actividad fue encabezada por el Prefecto Jorge Ribinski y contó con la presencia del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concordia, Luciano Dell’Olio, además de personal superior y subalterno de la institución e invitados especiales. Durante la ceremonia se rindió homenaje a los prefecturianos que participaron del combate ocurrido el 22 de mayo de 1982 en cercanías de Puerto Darwin.
En ese enfrentamiento, el Guardacostas GC-83 “Río Iguazú” cumplía una misión logística cuando fue atacado por aeronaves Sea Harrier británicas. Como consecuencia del ataque murió el Cabo Segundo Julio Omar Benítez, quien permaneció en su puesto de combate defendiendo a sus compañeros hasta el final.
Reconocimiento al valor en Malvinas
Durante el acto también se destacó la actuación del Cabo Segundo José Raúl Ibáñez, quien respondió al ataque enemigo y logró derribar una de las aeronaves británicas, en uno de los episodios más recordados de la actuación de la Prefectura Naval Argentina en la Guerra de Malvinas.
Las autoridades remarcaron además el compromiso y la valentía de toda la tripulación del “Río Iguazú”, que continuó cumpliendo su misión en condiciones extremas. Según se expresó durante la ceremonia, el accionar de los tripulantes quedó como símbolo de honor, coraje y servicio a la Patria.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el descubrimiento oficial de una línea de tiempo alusiva a la participación de la Prefectura Naval Argentina durante la guerra. La instalación quedó emplazada en el hall central de la dependencia de Concordia.
Un homenaje cargado de emoción
La inauguración estuvo acompañada por dos campanadas simbólicas realizadas por los veteranos de guerra Prefecto Mayor (R.S.) Luis Berta y Ayudante Principal (R.S.) Daniel Dalzoto, ambos oriundos y residentes en Concordia. El homenaje generó un clima de profundo respeto y emoción entre los presentes.
Finalmente, desde la institución señalaron que la ceremonia permitió reafirmar el compromiso de mantener viva la memoria de quienes combatieron en Malvinas y transmitir a las nuevas generaciones el legado de sacrificio, entrega y vocación de servicio de los héroes prefecturianos.