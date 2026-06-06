Lanzaron una colecta solidaria de leche para asistir a organizaciones sociales en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La campaña “Litros que nutren” se realiza en supermercados de Paraná y busca reunir leche para reforzar la alimentación de niños y niñas que asisten a distintas instituciones comunitarias, supo Elonce.
La campaña solidaria “Litros que nutren” comenzó este fin de semana en dos supermercados de Paraná con el objetivo de reunir leche larga vida y leche en polvo para organizaciones sociales que asisten a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa es impulsada por el Banco de Alimentos y se extenderá durante dos jornadas con la participación de voluntarios que informan a los clientes sobre la propuesta.
La colecta se desarrolla en dos sucursales de supermercados Día (la de avenida Don Bosco 56 y la de avenida de Las Américas 2631), y también en una sede de Carrefour sobre calle San Juan 609.
La consigna es sencilla: quienes realicen sus compras habituales pueden sumar un litro de leche larga vida o leche en polvo a su carrito y luego depositarlo en los espacios especialmente identificados para la campaña.
Una ayuda que se multiplica
Desde la organización, Melisa Torcivia, explicó a Elonce que la leche es uno de los productos más difíciles de recuperar mediante los habituales programas de rescate de alimentos, por lo que las campañas específicas resultan fundamentales para garantizar su distribución.
Según indicó, un litro de leche permite servir aproximadamente cuatro vasos de leche, contribuyendo a asegurar desayunos y meriendas para niños y niñas que muchas veces no tienen acceso diario a este alimento esencial.
Además, destacaron que la leche forma parte de distintos programas alimentarios que se desarrollan junto a organizaciones sociales y organismos como UNICEF.
Cómo colaborar
Los voluntarios identificados con chalecos institucionales reciben las donaciones dentro de los supermercados y explican el funcionamiento del Banco de Alimentos a quienes desean conocer más sobre la tarea que realizan.
Torcivia señaló que cualquier aporte es importante y recordó que el valor de un litro de leche representa una ayuda concreta para numerosas familias.
En ese sentido, remarcó que la colaboración puede realizarse simplemente agregando un envase de leche a las compras habituales y depositándolo posteriormente en los changuitos destinados a la campaña.
Aliados en la lucha contra el hambre
Desde el Banco de Alimentos resaltaron el acompañamiento de las cadenas comerciales que participan de la iniciativa. Tanto Carrefour como Día forman parte de la red de aliados que colaboran con los 20 bancos de alimentos que funcionan en Argentina.
Asimismo, destacaron que la cadena Día realizó una donación inicial de 1.000 litros de leche para fortalecer la campaña y ampliar el alcance de la asistencia.
La colecta continuará durante toda la jornada y se extenderá hasta este domingo. Los organizadores invitaron a la comunidad a sumarse y recordaron que un pequeño gesto puede transformarse en una ayuda significativa para cientos de niños y niñas.