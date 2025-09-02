Lanzan la convocatoria del 4° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

Se lanzó la convocatoria del 4° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos. La recepción de obras comenzó este 1 de septiembre y se extenderá hasta el 29 de septiembre de 2025. El anuncio de los seleccionados se realizará el 24 de octubre. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo.
Podrán participar fotógrafos mayores de 18 años, nativos, oriundos de otros lugares del país y argentinos naturalizados, con una residencia mínima, continuada y permanente de dos (2) años en la Provincia, a la fecha del llamado a concurso.
Las fotografías deberán participar en las siguientes secciones:
Monocromas (Blanco y Negro): Obras en escala de grises, incluyendo aquellas viradas íntegramente en un solo color.
Policromas (Color): Fotografías que contengan múltiples colores o sean modificadas por un virado parcial o añadido de color.
Las bases se pueden consultar en este ENLACE
Se comparte también un instructivo con información aclaratoria en este LINK
Se otorgarán los siguientes premios adquisición:
Sección Blanco y Negro:
Primer Premio: $700.000
Segundo Premio: $600.000
Tercer Premio: $500.000
Sección Color:
Primer Premio: $700.000
Segundo Premio: $600.000
Tercer Premio: $500.000
Calendario:
- Recepción de obras: 1/9 al 29/9
- Apertura de sobres: 9/10
- Actuación del Jurado: del 10/10 al 20/10
- Anuncio de obras seleccionadas: 24/10
- Inauguración y entrega de premios: 6/12