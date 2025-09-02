 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Lanzan la convocatoria del 4° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

Se lanzó la convocatoria del 4° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos. La recepción de obras será hasta el 29 de septiembre de 2025.

2 de Septiembre de 2025
Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos
Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

Se lanzó la convocatoria del 4° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos. La recepción de obras comenzó este 1 de septiembre y se extenderá hasta el 29 de septiembre de 2025. El anuncio de los seleccionados se realizará el 24 de octubre. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

 

Podrán participar fotógrafos mayores de 18 años, nativos, oriundos de otros lugares del país y argentinos naturalizados, con una residencia mínima, continuada y permanente de dos (2) años en la Provincia, a la fecha del llamado a concurso.

 

Las fotografías deberán participar en las siguientes secciones:

Monocromas (Blanco y Negro): Obras en escala de grises, incluyendo aquellas viradas íntegramente en un solo color.

Policromas (Color): Fotografías que contengan múltiples colores o sean modificadas por un virado parcial o añadido de color.

 

Las bases se pueden consultar en este ENLACE

Se comparte también un instructivo con información aclaratoria en este LINK

 

Se otorgarán los siguientes premios adquisición:

Sección Blanco y Negro:

Primer Premio: $700.000

Segundo Premio: $600.000

Tercer Premio: $500.000

 

Sección Color:

Primer Premio: $700.000

Segundo Premio: $600.000

Tercer Premio: $500.000

 

Calendario:

  • Recepción de obras: 1/9 al 29/9
  • Apertura de sobres: 9/10
  • Actuación del Jurado: del 10/10 al 20/10
  • Anuncio de obras seleccionadas: 24/10
  • Inauguración y entrega de premios: 6/12

Temas:

Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso