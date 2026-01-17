La Vecinal Arenales celebró Reyes Magos con desfile tradicionalista y actividades para la niñez

La Vecinal Arenales realizó este sábado una celebración por los Reyes Magos que incluyó un desfile tradicionalista y distintas actividades comunitarias para niños y familias del barrio. La propuesta se llevó adelante durante la tarde en un sector del barrio Arenales y se extendió con números artísticos y entrega de obsequios.

Según destacaron desde la Vecinal Arenales, es la primera vez que se organiza un desfile de estas características.

Desfile y celebración comunitaria

Tras el paso de la caballada se dio inicio a la actividad principal, que combinó la presencia de los Reyes Magos con espectáculos musicales y participación barrial. “Esto es un regalo para los chicos y una forma de mantener la tradición”, indicó Damián Britos, presidente de la comisión.

Damián Britos, presidente de la Comisión Arenales. Foto: Elonce.

El referente vecinal mencionó que la organización decidió realizar el desfile para que niños y niñas pudieran vivir la experiencia de forma presencial y comunitaria.

Organización y participación

Britos destacó la convocatoria de caballos y la colaboración de distintos espacios barriales. Además, mencionó el trabajo del merendero “Los Mojarrines” en la confección de los trajes para los Reyes Magos y el acompañamiento de otras comisiones vecinales en aspectos logísticos como la merienda y el servicio gastronómico. La actividad incluyó también sorteos y la entrega de presentes para la infancia.

Los niños expresaron su alegría en el festival. Foto: Elonce.

Durante la tarde, los más pequeños compartieron impresiones sobre la celebración. Consultados por Elonce, varios destacaron la presencia de los Reyes Magos, la entrega de dulces y la novedad del desfile a caballo. Para muchos se trató de una experiencia diferente dentro del barrio, con la posibilidad de participar en familia y junto a vecinos.

Según informaron desde la organización, la programación se extendería hasta la noche con presentaciones musicales y números artísticos previstos en el escenario. La Vecinal Arenales valoró el acompañamiento barrial y señaló que la intención es sostener la celebración como parte del calendario comunitario.