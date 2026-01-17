La Vecinal Arenales celebró Reyes Magos con desfile tradicionalista y actividades para la niñez

Según informaron desde la organización a Elonce, la programación se extendería hasta la noche con presentaciones musicales y números artísticos previstos en el escenario.
La Vecinal Arenales realizó este sábado una celebración por los Reyes Magos que incluyó un desfile tradicionalista y distintas actividades comunitarias para niños y familias del barrio. La propuesta se llevó adelante durante la tarde en un sector del barrio Arenales y se extendió con números artísticos y entrega de obsequios.
Según destacaron desde la Vecinal Arenales, es la primera vez que se organiza un desfile de estas características.
Desfile y celebración comunitaria
Tras el paso de la caballada se dio inicio a la actividad principal, que combinó la presencia de los Reyes Magos con espectáculos musicales y participación barrial. “Esto es un regalo para los chicos y una forma de mantener la tradición”, indicó Damián Britos, presidente de la comisión.
El referente vecinal mencionó que la organización decidió realizar el desfile para que niños y niñas pudieran vivir la experiencia de forma presencial y comunitaria.
Organización y participación
Britos destacó la convocatoria de caballos y la colaboración de distintos espacios barriales. Además, mencionó el trabajo del merendero “Los Mojarrines” en la confección de los trajes para los Reyes Magos y el acompañamiento de otras comisiones vecinales en aspectos logísticos como la merienda y el servicio gastronómico. La actividad incluyó también sorteos y la entrega de presentes para la infancia.
Durante la tarde, los más pequeños compartieron impresiones sobre la celebración. Consultados por Elonce, varios destacaron la presencia de los Reyes Magos, la entrega de dulces y la novedad del desfile a caballo. Para muchos se trató de una experiencia diferente dentro del barrio, con la posibilidad de participar en familia y junto a vecinos.
Según informaron desde la organización, la programación se extendería hasta la noche con presentaciones musicales y números artísticos previstos en el escenario. La Vecinal Arenales valoró el acompañamiento barrial y señaló que la intención es sostener la celebración como parte del calendario comunitario.