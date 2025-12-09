La UTN Concordia eligió su Decano y Vicedecano para el período 2026-2030

En la Asamblea Universitaria de la Facultad Regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional fueron electos el Ing. Fabián Andrés Avid como Decano y el Ing. Marcelo Arlettaz como Vicedecano.
El 4 de diciembre pasado se llevó adelante la Asamblea Universitaria de la Facultad Regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional, en la que fueron electos el Ing. Fabián Andrés Avid como Decano y el Ing. Marcelo Arlettaz como Vicedecano, para el período 2026-2030.
La elección se llevó adelante con la votación de los representantes de todos los claustros de la Facultad: docentes, estudiantes, graduados y no docentes; integrantes del Consejo Directivo y de los Consejos Departamentales: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Administración Rural y Materias Básicas.
El Ingeniero Fabián Avid, electo Decano a partir del año que viene, agradeció a su familia y a quienes lo acompañaron en su camino de gestión. «El cargo nuestro es la punta de un emergente, en realidad son todos ustedes, o sea, todos somos parte de la Universidad y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para defenderla y para que sea mejor cada día».
El Ing. Marcelo Arlettaz, electo Vicedecano, también agradeció a todos y felicitó al nuevo Decano. «En las visitas a los distintos claustros que fuimos haciendo – explicó Arlettaz – fuimos recorriendo los años que han pasado en la Facultad. Creo que es el momento de trabajar por una Facultad de donde se sienten las bases para tener un crecimiento. Hasta acá llegamos por ahí con los esfuerzos personales y por ahí es el tiempo de trabajar en equipo y de tirar de todos juntos para el mismo lado. Pero por otro lado también, lo que nos ha traído hasta acá es la esencia de la Facultad y no lo tenemos que perder. Creo que es valorable, es una Facultad honesta, sobre todo, sencilla, pero noble y muy incluida en la sociedad» expresó el Ingeniero Arlettaz.
Por último, el Decano Ing. Jorge Penco agradeció al personal nodocente «que han estado trabajando denodadamente para que esto funcione y a todas las Secretarías que, de alguna manera, han participado y que me han acompañado en esta gestión». Continuó comentando «Desde mi época de Director de Ingeniería Eléctrica siempre he tratado de una manera de estar en comunicación con los estudiantes porque creo que es importante, son el futuro de la Facultad y el futuro del país. Así que muchísimas gracias» finalizó el Decano actual, quien finalizará su mandato en abril de 2026.