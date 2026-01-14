 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad

La temporada de pileta se disfruta a pleno en Club Patronato: precios y beneficios

Con una tarde a pleno sol, familias y chicos aprovecharon las piletas habilitadas y los servicios que brinda Club Patronato. Desde la institución destacaron a Elonce la propuesta recreativa y deportiva para toda la temporada.

14 de Enero de 2026
Club Patronato
Club Patronato Foto: Elonce

Una jornada espléndida se vivió en el Club Patronato, donde socios y visitantes disfrutaron de una tarde veraniega marcada por el sol, la pileta y la presencia de numerosas familias que eligieron el predio para pasar el día.

 

Silvia, una de las referentes del club, explicó a Elonce que la institución ofrece distintas propuestas recreativas durante la temporada. “Contamos con las dos piletas habilitadas y con la colonia de vacaciones en el turno mañana. A la tarde, los martes y viernes, hay natación para los chicos que se quieran inscribir”, detalló.

Club Patronato (foto Elonce)

Además, señaló que tanto socios como no socios pueden acceder al natatorio. El ingreso diario tiene un costo de 3.500 pesos para socios y 7.000 pesos para no socios, lo que permite a muchas familias sumarse a la propuesta y disfrutar del espacio.

 

Los fines de semana suelen ser los días de mayor concurrencia, ya que el club ofrece parrillas, cantina y un entorno pensado para compartir en familia. “La gente viene, hace un asado, disfruta del día, los chicos comen helados, papas fritas y pasan la tarde en la pileta”, comentó Silvia.

Club Patronato (foto Elonce)

Desde la institución remarcaron el perfil familiar del club y alentaron a la comunidad a asociarse para acceder a los distintos beneficios. “Es un club familiar, invitamos a todos a hacerse socios. Tenemos una nueva aplicación que facilita los trámites y permite acceder a todas las actividades”, explicaron.

 

En cuanto a la colonia de vacaciones, informaron que ya comenzó el segundo período, aunque todavía hay tiempo para inscribirse. La propuesta funciona de lunes a viernes, de 9 a 12, y está destinada a niños que participan de actividades recreativas y deportivas.

Tarde de pileta en Club Patronato

La tarde estuvo marcada por la presencia de muchos chicos que disfrutaron del agua y los juegos, reflejando el clima de alegría que caracteriza al club en esta época del año. Familias completas compartieron el espacio, consolidando al Club Patronato como una de las opciones elegidas para disfrutar del verano en la ciudad.

Temas:

actividades recreativas Club Patronato colonia de vacaciones temperada de pileta
