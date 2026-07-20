La Sinfónica de Entre Ríos presenta dos joyas de la música francesa en La Vieja Usina

La Orquesta Sinfónica provincial se presentará el sábado 25 de julio a las 20 en La Vieja Usina. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo. La entrada es libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.
La Orquesta Sinfónica provincial se presentará el sábado 25 de julio a las 20 en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861, Paraná). La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo. La entrada es libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.
Bajo la dirección de su director artístico, Luis Gorelik, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos abordará dos obras claves del repertorio orquestal francés. El programa incluirá el Preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy y la Sinfonía Fantástica Op. 14 de Héctor Berlioz.
Sobre las obras del programa
Preludio a la siesta de un fauno (Claude Debussy): Claude Debussy maduró como compositor en una rica época cultural francesa. Desde 1887, asistió a las veladas de su amigo, el poeta Stéphane Mallarmé. Allí coincidió con figuras como Rodin, Monet, Verlaine, Valéry, Gide y Proust. Estas relaciones priorizaron el estado de ánimo, la atmósfera y el color sobre la forma. El poema de ensueño La tarde del fauno de Mallarmé cautivó al joven compositor. La obra narra el monólogo rapsódico de un fauno que despierta de una siesta. La criatura mitológica intenta recordar con nostalgia un encuentro con dos ninfas. Al aumentar el calor de la tarde, el fauno se duerme esperando hallarlas en sueños. Paul Valéry elogió la sensual, intelectual y extrema musicalidad del poema.
La filosofía de Mallarmé consistía en sugerir los objetos en lugar de nombrarlos. Debussy plasmó esta ambigüedad en su Preludio a la tarde de un fauno (1892-1894). La pieza ilustra de forma libre los anhelos y deseos del fauno en el calor vespertino. Comienza con la flauta entonando suavemente el lánguido motivo principal cromático. Las trompas apagadas y el arpa suave responden de inmediato a este inicio. El énfasis armónico recae en el tritono, el más ambiguo de los intervalos. Las cuerdas en tremolando crean un telón de fondo que emula una bruma de mediodía. Estos elementos recrean mágicamente la atmósfera onírica del texto original.
La sensual obra se estrenó el 22 de diciembre de 1894 en París. La presentación en la Sociedad Nacional de Música provocó una revolución total. Su frágil belleza y exquisita factura desafiaron las convenciones del siglo XIX. La fluidez de su forma se convirtió en un gran aporte para la música moderna. El innovador uso del color instrumental diferenció la partitura de lo anterior. Como señaló acertadamente su gran intérprete Pierre Boulez: "La flauta de la Faune de Debussy insufló aire nuevo al arte de la música".
Sinfonía Fantástica (Héctor Berlioz): En 1830, el compositor archirromántico Héctor Berlioz experimenta intensas sacudidas psíquicas a sus 26 años. El joven músico confiesa a su amigo Humbert Ferrand que se ha sumergido en una pasión interminable e insaciable. El objeto de su obsesión es Harriet Smithson, una actriz irlandesa de Shakespeare que se encuentra en Londres. Inicialmente paralizado por la pasión, el compositor ve congelada su creatividad al comenzar una gran sinfonía. La llegada de Smithson a París provoca un deshielo que le permite terminar la primera versión de la Sinfonía fantástica en abril de 1830.
En esta obra "Sinfonía fantástica en cinco partes", Berlioz cuenta una historia musical con él mismo como el personaje central. Este nuevo concepto de música dramática sin texto vocal generó polémica sobre si la obra era viable sin referencia a su historia. De hecho, el defensor de Wagner, Eduard Dannreuther, afirmó que el final de la sinfonía es un puro disparate si el oyente no conoce el programa. En el primer movimiento, titulado Ensueños; Pasiones, el tema de la amada aparece como una idée fixe obsesiva en flautas y violines. Durante el segundo movimiento, Un baile, el héroe es incapaz de distraerse del tumulto y ve aparecer a "ella" en el oboe y la flauta entre las bailarinas.
En Escena en el campo, el protagonista halla esperanza y cree que sus sentimientos son correspondidos, escucha a dos pastores tocar una ranz des vaches y vuelve a oír la idée fixe. El cuarto movimiento, Marcha al cadalso, intenta envenenarse con opio, pero en lugar de ello se ve sometido a un horrible sueño: ha matado a su amada. Va a ser ejecutado y, lo que es peor aún, debe presenciar su propia ejecución. Al final de la marcha, ella reaparece, pero su imagen es borrada por el golpe final. En el último movimiento, Sueño de un aquelarre de brujas, el artista se encuentra en una fiesta de brujas, rodeado de hechiceros y monstruos. La melodía de su amada se transforma en una canción de borrachos; es la amada que acude a la fiesta para asistir al funeral de su víctima, ya no es más que una cortesana digna de participar en semejante orgía, comienza la ceremonia y suenan las campanas. Finalmente, un coro de instrumentos de metal entona el Dies irae, el cual parodian los demás coros instrumentales mezclándose con el jolgorio salvaje en su apogeo y la visión llega a su fin. Hebert Glass.