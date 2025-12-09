La secretaría de Turismo inspeccionó más de 50 alojamientos en Gualeguaychú

De cara a la temporada de verano, la Secretaría de Turismo de Entre Ríos realizó tres jornadas de asesoramiento e inspección en 54 alojamientos de Gualeguaychú.
La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, llevó adelante un amplio operativo de asesoramiento, inspección y relevamiento en 54 alojamientos de Gualeguaychú, en la microrregión Pueblos y Aldeas del Sur. La acción, desarrollada durante tres jornadas intensivas, se realizó en coordinación con el equipo de Habilitaciones del gobierno local, con el objetivo de fortalecer el registro formal de la oferta turística en un momento clave: el último fin de semana largo del año y la inminente llegada de la temporada de verano.
El operativo contó con la bienvenida del intendente Mauricio Davico, quien acompañó a los agentes de Fiscalización de la provincia en la inspección al complejo Termas del Guaychú. Durante las recorridas se verificaron condiciones de prestación del servicio, mantenimiento, infraestructura, categoría y tipología de los establecimientos, así como mejoras o nuevas propuestas orientadas a elevar la calidad de la oferta.
Las visitas permitieron profundizar el acompañamiento técnico a los prestadores que están completando el trámite de homologación, en el marco de la Ley Provincial N°7360 y sus decretos modificatorios. El proceso se apoyó en el sistema digital de registro y fiscalización impulsado por la Secretaría de Turismo junto a la Dirección de Informática, que facilita la carga de documentación y agiliza los trámites.
El director General de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel, destacó la importancia de esta intervención: "Gualeguaychú es uno de los principales destinos de la provincia, con su Carnaval del País -ahora Fiesta Nacional-, el mítico balneario Ñandubaysal; puerta de entrada desde Buenos Aires hacia la Costa del Uruguay en Entre Ríos, pero requería de un acompañamiento para el fortalecimiento de su oferta hotelera, para poder asegurar a los turistas que lo eligen, servicios a la altura de lo que es el destino".
En este sentido, Bel subrayó los avances alcanzados: "La ciudad, bajo los lineamientos del intendente Davico, inició hace un año un proceso de regularización que hoy está dando sus frutos con más de 50 trámites de homologación cargados a la plataforma digital y ya fiscalizados. Es un logro histórico para Gualeguaychú y para la provincia."
La Secretaría de Turismo continuará replicando estos operativos en distintas microrregiones, profundizando el trabajo conjunto con municipios y el sector privado para garantizar una oferta turística formal, actualizada y de calidad de cara a la temporada alta.