29 de Noviembre de 2025
La provincia impulsa acciones de concientización por el Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA

En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA, la provincia desarrollará múltiples actividades de sensibilización, testeos rápidos y controles de vacunación. El Ministerio de Salud de Entre Ríos destacó la importancia del diagnóstico oportuno y la prevención combinada.

Cada 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA, y el Ministerio de Salud de Entre Ríos recuerda la importancia de la prevención, el acceso al diagnóstico y el acompañamiento integral a quienes viven con el virus. En este marco, establecimientos sanitarios de toda la provincia desarrollarán diversas propuestas de sensibilización y testeo.

 