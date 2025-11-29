La provincia impulsa acciones de concientización por el Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA

En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA, la provincia desarrollará múltiples actividades de sensibilización, testeos rápidos y controles de vacunación. El Ministerio de Salud de Entre Ríos destacó la importancia del diagnóstico oportuno y la prevención combinada.
