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La obra de saneamiento en Arroyo Las Viejas entra en su etapa final

La municipalidad de Paraná realiza trabajos finales en torno al Arroyo Las Viejas. Se trata de una de las prioridades en el marco del Plan Director de Drenaje Pluvial.

8 de Junio de 2026
Tramo final para la obra en el arroyo Las Viejas
Tramo final para la obra en el arroyo Las Viejas

La municipalidad de Paraná realiza trabajos finales en torno al Arroyo Las Viejas. Se trata de una de las prioridades en el marco del Plan Director de Drenaje Pluvial.

La obra de saneamiento del Arroyo Las Viejas de Paraná se ejecuta con fondos de la Municipalidad y se encuentra en su etapa final, con trabajos que se realizan sobre el curso de agua y su entorno. Este jueves se llevaron a cabo tareas complementarias de pavimentación en calle C. Darwin, entre las calles A. D’Orbigny y P. Mantegazza.

 

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lorefice, destacó que “es una obra complementaria que se está realizando en el entorno del Arroyo Las Viejas y que viene a complementar todas las tareas que se están realizando en el sector”, dijo para añadir: “nos habíamos propuesto que para mejorar la totalidad del área también había que mejorar la parte de la trama vial. Y en el marco del Plan Calle a Calle incluimos esta obra que ejecutamos hoy”, explicó.

Estos trabajos permitirán mejorar las condiciones de vida de los vecinos. Loréfice señaló que “estamos poniendo mucho foco al tema para poder ir completando la trama vial en todas las necesidades que nos van presentando las diferentes vecinales”.

 

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Arroyo Las Viejas obra Paraná
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