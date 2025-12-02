La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales presentó su muestra de talleres en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Este martes, la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos llevó a cabo una destacada muestra de los talleres que organiza durante todo el año.
Con la participación de más de 100 personas, los talleres abarcaron diversas disciplinas como manualidades, baile, yoga, tango, fotografía y teatro, entre otros. La actividad, que se llevó a cabo en Paraná, fue un reflejo del trabajo de la federación para mantener activos y conectados a los jubilados y pensionados de la provincia.
Eliana Calderón, representante de la Federación, destacó la magnitud de la propuesta: “Durante todo el año arrancamos desde marzo con esta actividad que reúne 20 talleres, con más de 100 personas que asisten. Hemos tenido que disponer de tres días para la presentación de todos ellos”. A lo largo de la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de diversas actividades y presentaciones, con un énfasis especial en la socialización, un aspecto fundamental para la federación. “La gente no solo viene a desarrollar sus actividades, sino también para socializar, que es lo más importante”, señaló Calderón.
Un programa diverso con actividades para todos
Los talleres no solo se limitan a Paraná, sino que están distribuidos en toda la provincia. “Son 170 talleres distribuidos en los 35 centros, así que estamos orgullosas por eso”, indicó Calderón. La variedad de actividades permite que los jubilados y pensionados participen según sus intereses y habilidades, favoreciendo tanto el desarrollo personal como la integración social.
En los próximos días, se presentarán nuevos talleres, como el de yoga y la exposición de fotografía, seguidos de tango y ritmo. El evento culminará con el cierre del taller de coros, que se presentará el jueves a partir de las 19:30. Este taller, que ha tenido una destacada participación en varios eventos provinciales, se ha consolidado como uno de los más representativos de la federación. También se presentó el taller de teatro, que ha recorrido diferentes localidades de Entre Ríos.
Inscripciones abiertas para 2026
Con el cierre del ciclo 2025, la Federación comenzó a preparar el próximo año. Las inscripciones para 2026 se abrirán en marzo, luego de que se finalicen las revisiones y proyectos presentados por los talleristas. Calderón explicó que “nosotros empezamos a ver en diciembre todos los proyectos presentados y en marzo hablamos con los talleristas para decidir qué horarios van a dar sus clases y llamamos a inscripción”.
Finalmente, resaltó que las inscripciones serán publicadas en la página oficial de la Federación para que todos los interesados puedan acceder a la información de manera fácil y directa.