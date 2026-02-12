La Escuela Normal mantiene abiertas las inscripciones para Nivel Inicial

La institución definió los objetivos para este 2026 con proyectos articulados y nuevos desafíos pedagógicos. Sus autoridades remarcaron el compromiso con la educación pública en un contexto social y económico complejo.
La Escuela Normal “José María Torres” de Paraná continúa con las inscripciones abiertas para el nivel inicial y definió sus objetivos para el ciclo lectivo 2026, en un marco de planificación institucional que involucra a los tres niveles educativos.
Las directoras de nivel inicial, primario y secundario brindaron detalles sobre los proyectos en marcha, la articulación interna y los desafíos que plantea el actual contexto social y económico.
Alejandra Levrand, directora del nivel primario, explicó que el equipo directivo comenzó a trabajar días atrás junto a representantes de las escuelas preuniversitarias de la Facultad de Humanidades. “Nosotros los directivos ya comenzamos hace unos días, estuvimos reunidos todos los representantes de las escuelas preuniversitarias que tiene la Facultad de Humanidades, pensando justamente nuestros objetivos para este año, los proyectos que vamos a emprender y los nuevos desafíos que nos presenta no solamente el contexto en el que nos encontramos, sino también estas infancias y juventudes con las que trabajamos”, indicó.
Una institución con los tres niveles articulados
Levrand destacó que la institución integra jardín, primaria y secundaria en un mismo proyecto educativo. “Somos una única escuela que tiene los tres niveles y en ese sentido nos brinda la posibilidad de pensarnos articuladamente. Alojamos a las infancias desde los dos años y egresan teniendo 18 años”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que esa continuidad permite generar vínculos duraderos. “Establecemos lazos tanto con nuestros estudiantes como con sus familias y ese es un trabajo que se logra desde el acompañamiento y desde el poder pensar en estas propuestas de manera articulada”, afirmó.
Por su parte, la directora del nivel inicial, Ana Laura Schaab, informó que el turno tarde cuenta con vacantes disponibles en salas de 3 y 4 años. “El nivel inicial, a diferencia de los otros niveles del sistema educativo, tiene turno tanto a la mañana como a la tarde, y en el turno tarde tenemos salas de 3 y de 4 años en donde todavía hay lugar para alojar a las infancias”, explicó.
Propuesta educativa y sentido de pertenencia
Schaab detalló que la propuesta institucional incluye educación sexual integral desde edades tempranas, plurilingüismo y actividades especiales. “Tenemos proyecto de educación sexual integral desde edades tempranas, el proyecto de plurilingüismo, profesoras de teatro, música, educación física, inglés y portugués ya desde el nivel inicial”, enumeró.
A su turno, Claudia Azcárate, directora del nivel secundario, señaló que en el último tiempo se registraron numerosos pedidos de pases desde escuelas privadas. “Hemos tenido muchos pedidos de pases, algunos que tienen que ver específicamente con cuestiones de índole económica, desde escuelas privadas hacia acá”, manifestó.
Azcárate destacó que la continuidad institucional genera un fuerte sentido de pertenencia. “Los chicos pasan 15 años en esta escuela y algunos continúan aquí también. Tenemos docentes que han venido a la escuela desde los 4 años y hoy son colegas. Eso genera un sentido de pertenencia muy particular”, aseguró.
Desafíos en un contexto complejo
Las directoras coincidieron en que el contexto económico impacta en las familias y en el trabajo docente. Azcárate explicó que se observan dificultades vinculadas al traslado y a los costos asociados a la escolaridad. “Hay estudiantes que eligen pasarse a la escuela pública a veces por cuestiones económicas. También hay chicos que para el traslado se les complica, porque si bien tienen boleto gratuito, los niños no vienen solos a la escuela”, indicó.
Asimismo, señaló que el deterioro salarial afecta a los docentes. “El material didáctico muchas veces sale del propio bolsillo del docente y cada vez se hace más difícil sostenerlo en estas circunstancias”, expresó.
En ese marco, Schaab agregó que el equipo trabaja en la actualización pedagógica. “Estamos trabajando en un espacio de encuentro para reflexionar sobre nuestras prácticas y actualizar nuestra propuesta pedagógica en función de las infancias actuales y de estos contextos que nos atraviesan”, sostuvo.
Finalmente, las autoridades coincidieron en que el principal desafío será sostener el compromiso con la educación pública. “El mayor desafío es, en este contexto adverso, generar el deseo y sostenernos desde ese lugar, sin perder de vista las reivindicaciones que nos corresponden”, concluyó Azcárate.