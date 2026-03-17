La Escuela Municipal de Circo abrió el ciclo 2026

La apertura de la propuesta 2026 incluyó una instancia de intercambio entre el equipo docente y de gestión municipal con las familias de las infancias que participarán de las actividades.
La Escuela Municipal de Circo Larrisa ofrece una formación anual, a través de diferentes talleres, que se dividen en cinco grupos: comienza en Semillero (hasta los 5 años), Germinador (6, 7 años); Integral (desde los 8 a los 12 años); adolescentes (de 12 a 16 años) y adultos (a partir de los 16 años).
El espacio ofrece una trayectoria en la que los distintos lenguajes de la disciplina circense pueden transitarse con instancias graduales pensadas para las diferentes edades y conocimientos.
“Esta gestión viene sumando la mejora de los espacios artísticos. Hay muchos chicos y chicas inscriptos. El arte circense es el que le da vida y posibilitó la inserción del teatro, de la representación en las zonas rurales y en los sectores más vulnerables de una ciudad. Estamos felices de iniciar este nuevo ciclo”, celebró el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.
“Iniciamos el ciclo lectivo con cupos llenos en infancias, así que estamos felices de saber que la gente aprovecha un espacio gratuito. Es una educación en arte circense, pero de manera integral, porque incluye muchas disciplinas que son parte y hacen al circo”, destacó la directora de Formación Cultural, Rocío Panozzo.