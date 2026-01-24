La escuela Chul Hak San fortalece su presencia en Paraná con una propuesta de formación integral: “El taekwondo se adapta al alumno”

REDACCIÓN ELONCE
La escuela Chul Hak San, que cuenta con más de 40 años de trayectoria, realizó una jornada de integración en el Anfiteatro de Paraná. Referentes destacaron a Elonce que la disciplina es una herramienta para mejorar la salud física y mental en todas las edades.
El Anfiteatro Héctor Santángelo de Paraná fue escenario de un encuentro deportivo y social donde la escuela Chul Hak San reafirmó su compromiso con la enseñanza del taekwondo. Con una red que se extiende por diversas localidades, la institución busca no solo la excelencia deportiva, sino también el bienestar emocional de sus alumnos. Los referentes locales destacaron a Elonce que la escuela es hoy una referencia en la región.
"Estamos en Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda. Hay muchísimos lugares donde la gente nos pueda encontrar. Nuestra página es muchomasquetaekwondo. Tenemos más de 42 años de trayectoria", explicaron los instructores Griselda, tercer dan, y Leandro, quinto dan.
La magnitud de la organización es uno de sus pilares fundamentales, permitiendo que la disciplina llegue a miles de personas en distintos países. "Somos más de 27.500 alumnos, tenemos 1.650 sedes en todo el país y también estamos dictando clases en cinco países", señalaron.
Integración y socialización en el verano
El evento se centró en el factor humano que caracteriza a la institución. Aprovechando el receso escolar, se busca que los practicantes mantengan el ritmo y fortalezcan vínculos. La propuesta de verano es una de las más valoradas por los alumnos de la zona, permitiéndoles interactuar con pares de otras sedes cercanas.
"Estamos disfrutando el día de verano, aprovechando de que los chicos eligieron en su mayoría seguir con la práctica durante estos meses y que puedan conocer a otros compañeros de diferentes lugares. Como estamos en varios lugares, la idea es que ellos puedan socializar y conocer nuevas experiencias", comentaron los responsables de la jornada.
Asimismo, subrayaron que la disciplina se ajusta a las capacidades de cada persona, sin límites etarios: "Esta disciplina puede ser para todas las edades, es beneficioso para todos: tanto niños, jóvenes y adultos. Podemos arrancar desde los 4 años. Siempre en taekwondo se va a adaptar al alumno y no el alumno se adapta al taekwondo”.
Beneficios físicos y emocionales para el alumno
Más allá de la autodefensa, se enfoca en la transformación personal. Los aportes a la salud mental y la disciplina cotidiana son diferenciales que profesionales de la salud suelen ponderar al recomendar esta práctica para todas las etapas de la vida.
"Tiene muchísimos beneficios. No solamente transformamos nuestra parte física, sino que también trabajamos la parte de la concentración, la mente y las emociones. Los hábitos los cambiamos y los transformamos por buenos hábitos. Es una disciplina que nos hace bien a niños, adolescentes, mujeres y personas grandes; está totalmente recomendada por médicos y psicólogos", detallaron.
En el mismo sentido, agregaron la importancia de los valores y la accesibilidad territorial: "Estamos esparcidos por Paraná para que al practicante le quede lo más cerca posible de su domicilio".
Calidad de vida y jerarquía institucional
Para finalizar, los instructores enfatizaron el propósito último de pertenecer a la Chul Hak San. La formación de valores es el eje que atraviesa todas las clases, bajo la supervisión de maestros de trayectoria internacional.
"El taekwondo no es solo la autodefensa, sino para forjar carácter y valores tanto en niños, jóvenes y adultos. Es transformar nuestra vida, regalarnos una mejor calidad de vida, que es lo que queremos para nuestros niños, nuestros adolescentes y para nosotros. Elegimos crecer, pero crecer fuertes y sanos", concluyeron los referentes.