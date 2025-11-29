La Cooperativa del Parque ofreció verduras frescas a precios accesibles

Productores realizaron una nueva venta de verduras y frutas en el Parque Gazzano. En diálogo con Elonce, Fabián Escalante destacó la calidad de la cosecha, los precios accesibles y la respuesta del público.
Una nueva jornada de comercialización directa de frutas y verduras se llevó a cabo en el nodo de economía social del Parque Gazzano, en una actividad organizada por la Cooperativa del Parque. Durante la mañana, vecinos se acercaron para adquirir productos frescos, cosechados horas antes y ofrecidos a valores accesibles.
Fabián Escalante, productor de la cooperativa, celebró la gran participación de la comunidad. “La verdad es que estamos muy contentos de que hayan venido, porque así podemos mostrar un poco de la producción del nodo de economía social del Parque Gazzano e invitar a los vecinos a acercarse a aprovechar las ofertas”, expresó.
Entre las promociones destacadas, mencionó: “Tenemos dos paquetes de acelga a $1.000; lechuga crespa a 1.500 pesos el kilo; dos paquetes de rabanito a $1.600; perejil a 600 pesos el paquete; y rúcula, dos paquetes por 1.500”.
Productos recién cosechados y amplia variedad
Escalante subrayó que toda la mercadería era fresca. “Cosechamos ayer y hoy lo traemos para la gente. También estamos en Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay. Allí nos encuentran los sábados, y en el nodo del Parque Gazzano los lunes, martes y sábados de 8 a 12.30”, detalló.
Además, enumeró parte de la oferta disponible: zapallito, tomate, tomates cherry, morrones, albahaca y ciboulette. Sobre el kale, uno de los productos que más curiosidad despierta, explicó: “El kale es pariente de los brócolis y de los coles. Se puede cocinar al horno, donde queda crocante como un snack con apenas un golpe de calor. También se puede hervir al vapor o saltear para conservar sus propiedades”.
Consultado por el zapallo princesa, remarcó: “Es anaranjado por fuera, más dulce que el cabutiá, y queda excelente al horno o relleno. Es muy noble para cocinar”.
Precios accesibles gracias a la producción directa
Escalante remarcó que la venta sin intermediarios permite mantener valores económicos. “Al ser productores, tenemos la posibilidad y la suerte de ofrecer precios más accesibles. Lo que cosechamos hoy, mañana ya está disponible para la gente: fresco, sano y económico”, sostuvo.
Asimismo, mencionó que su vínculo con la tierra es parte de una trayectoria familiar. “Soy tercera generación en este rubro. La gente responde muy bien a lo que ofrecemos y realmente estamos muy contentos. También agradecemos al municipio por darnos la posibilidad de acercar nuestra producción a los vecinos, algo que es muy importante”, destacó.
Vecinos entre compras y recetas
Durante la mañana, muchos visitantes no solo aprovecharon los precios sino que dialogaron con los productores, preguntaron sobre la preparación de distintas verduras y compartieron recetas caseras. Las charlas incluyeron recomendaciones para cocinar zapallo, remolacha o kale, además de reflexiones sobre la rutina diaria de planificar comidas.
Antes de retirarse a reponer mercadería, Escalante reiteró la invitación: “Estamos todos los lunes, martes y sábados en el nodo del Parque Gazzano y los sábados en Plaza Sáenz Peña. Los esperamos con verdura fresca”.