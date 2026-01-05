 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El Centro Comunitario Mitre recibe a más de 320 chicos este verano: pileta, talleres y merienda

La colonia de vacaciones que funciona en el Centro Comunitario del barrio Mitre volvió a abrir sus puertas este verano con una gran convocatoria, talleres culturales, pileta y merienda para niños y adolescentes de distintos barrios de Paraná.

5 de Enero de 2026
Los chicos disfrutan de la pileta y luego meriendan juntos.
Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La colonia de vacaciones del Centro Comunitario de barrio Mitre, ubicado en Avenida Ejército y Calle Nº 1112, atraviesa una nueva temporada con una importante participación de chicos y adolescentes. El espacio, coordinado por Sandra y Rómulo junto a un amplio equipo de trabajo, recibe este año a más de 320 niños que ya cuentan con la documentación y el apto médico correspondiente.

La propuesta se desarrolla durante la tarde y está organizada en cuatro turnos, permitiendo que niños y jóvenes de entre 5 y 17 años puedan disfrutar de actividades recreativas, deportivas y culturales en un entorno cuidado y acompañado por profesionales.

Nos organizamos con un equipazo hermoso que está relindo, todos trabajando. Tenemos 320 inscritos ya con documentación lista. Hay unos 340 más o menos, pero ya 320 en condiciones de estar ingresando la pileta”, explicaron desde la coordinación del espacio.

Organización, pileta y talleres culturales

La planificación de la colonia comenzó apenas finalizado el ciclo anterior. “Arrancamos con los preparativos y los primeros días sobre el fin de esa semana y empezamos con el agua a la semana siguiente”, detallaron.

Las actividades se desarrollan desde las 15:30, con cuatro turnos rotativos. Además de la pileta, este año se incorporaron talleres culturales. “Los chicos vienen, están una horita en la pileta, de ahí se van una horita a los talleres culturales y después al merendero”, señalaron, destacando la articulación con organismos provinciales.

Acompañamiento del Estado y la voz de los chicos

Desde la organización remarcaron el acompañamiento institucional. “Estamos enmarcados dentro de las acciones de verano del gobierno de la provincia que nos volvió a acompañar y apoyar para que podemos realizar esto conjuntamente también con COPNAF”, explicaron.

Actividades de verano en el Centro Comunitario Mitre

Durante la recorrida, los chicos también compartieron su experiencia. “Voy a dibujar una cara”, dijo una de las niñas, mientras Josué contó: “Un perro”. En cambio, los adolescentes destacaron la pileta. “Sí, me gusta bastante la pileta”, expresó uno de ellos.

 

La colonia de vacaciones del complejo Mitre vuelve así a consolidarse como un espacio de contención, recreación y aprendizaje, donde el trabajo territorial y comunitario permite que cientos de chicos disfruten del verano con actividades integrales, cuidado y acompañamiento.

Temas:

Complejo Comunitario Barrio Mitre actividades de verano pileta niños merienda
