La carrera de Gestión Cultural de la UNER cumple 10 años: inscripciones abiertas para 2026

La Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural que se dicta en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER fue aprobada en octubre de 2015. La carrera se comenzó a dictar en febrero de 2016, renovando la propuesta año a año, y ya están abiertas las inscripciones para iniciar el cursado en 2026.
Durante 2025 se implementó una reforma a esta carrera, que incorporó nuevas áreas de formación y ajustó distintas pautas académicas. Este plan de estudios actualizado tiene 2 años de cursado, y propone clases presenciales concentradas (los jueves cada 15 días y todos los viernes por la tarde) y actividades y clases virtuales en todas las materias (sin horarios fijos).
Entre las temáticas incorporadas al nuevo plan de estudios se encuentran la capacitación en producción escénica, en evaluación de proyectos culturales y en temáticas contemporáneas del campo de la cultura; y la posibilidad de realizar, como parte de la carrera, actividades de investigación y de extensión en vinculación con equipos que ya se encuentran trabajando en la Facultad.
En su recorrido formativo, la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural ofrece materias teóricas (como antropología, sociología, estudios culturales, artes); materias prácticas y talleres (producción escénica, formulación y evaluación de proyectos, lenguajes, animación sociocultural); y hay materias específicas de gestión (políticas, economía, administración, aplicadas al quehacer cultural).
Cabe destacar que varios proyectos formulados en materias de la carrera se han transformado en emprendimientos y actividades con financiamiento ejecutadas en nuestra región, transformándose en una actividad laboral para quienes egresan.
El cuerpo docente está conformado por profesionales con trayectoria y formación en el campo cultural, especialistas experimentados en diversos sectores que permiten conocer en profundidad las áreas del trabajo cultural y las herramientas específicas de gestión. La Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural cuenta ya con más de 80 personas graduadas que han finalizado la carrera y están trabajando en distintas propuestas culturales y artísticas de la región.
Por último, esta propuesta formativa lleva a cabo distintas actividades de capacitación extracurricular, actividades de investigación y extensión, y organiza eventos que permiten profundizar en aspectos puntuales de la gestión cultural. En este sentido, hace unas semanas se llevó a cabo la 5ta Jornada de Gestión Cultural, que funcionó como una muestra colectiva de trabajos llevados a cabo por cátedras y proyectos con participación de estudiantes, graduados/as y docentes.
Actualmente está abierta la pre-inscripción a la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural, que se realiza a través de la web. Toda la información sobre este trámite se encuentra en la página de la Facultad: www.fcedu.uner.edu.ar
La carrera es gratuita y no es necesario tener conocimientos previos.
Se realizará una charla informativa virtual para quienes tengan interés en inscribirse a esta carrera el día viernes 28 de noviembre de 14:30 a 16:00. Para asistir se debe solicitar el link de acceso al correo difusiondecarreras.fcedu@uner.edu.ar
Se puede solicitar más información o realizar consultas sobre el plan de estudios al correo coordinacion.tgc.fcedu@uner.edu.ar