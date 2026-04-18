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La Biblioteca Provincial destaca avances en la identificación de autores entrerrianos en el catálogo nacional

La institución informó los avances de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y destacó que sobre un total de 1.106 autores vinculados a Entre Ríos, se generaron 677 nuevos registros y se actualizaron 101 registros existentes.

18 de Abril de 2026
Se generaron 677 nuevos registros y se actualizaron 101 registros existentes
Se generaron 677 nuevos registros y se actualizaron 101 registros existentes

La institución informó los avances de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y destacó que sobre un total de 1.106 autores vinculados a Entre Ríos, se generaron 677 nuevos registros y se actualizaron 101 registros existentes.

La Biblioteca Provincial, organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, informa los avances dados a conocer por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en el marco del proyecto de la Bibliografía Nacional Argentina, orientado a la identificación, normalización y control de autoridades de autores entrerrianos.

La participación de la Biblioteca Provincial se sustentó en el aporte de la Bibliografía Entrerriana (2001), elaborada por la Nadia Alina Ursini de Leiva, junto con otros repertorios de referencia, que resultaron fundamentales para el relevamiento y la validación de datos.

Como resultado, sobre un total de 1.106 autores vinculados a Entre Ríos, se generaron 677 nuevos registros y se actualizaron 101 registros existentes, fortaleciendo los procesos de normalización y la recuperación de la información en los catálogos.

En este marco, la Biblioteca Provincial deja a disposición del público y los usuarios el acceso a la Bibliografía Entrerriana digitalizada (2001), así como a los registros de autoridad incorporados en el Catálogo de Autoridades de la Biblioteca Nacional y su proyección en el Fichero Internacional Virtual de Autoridades (VIAF), disponibles para consulta abierta como herramientas clave para la investigación y la visibilidad de la producción bibliográfica entrerriana.

Bibliografía Entrerriana para descargar: Bibliografía Entrerriana

Acceso a los Autores Entrerrianos (Biblioteca Nacional): Autores Entrerrianos

Temas:

biblioteca provincial
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