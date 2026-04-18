Banco Mundial brinda asistencia técnica a Entre Ríos para impulsar herramientas de Salud Digital

Entre Ríos dio un nuevo paso en el proceso de modernización sanitaria. El gobierno provincial recibió asistencia técnica del Banco Mundial para avanzar en el diseño de un proyecto integral de Salud Digital, enfocado en mejorar el acceso a la atención médica y optimizar recursos mediante nuevas tecnologías.

La iniciativa es coordinada por el Ministerio de Salud entrerriano y contempla herramientas para fortalecer hospitales, centros de salud y distintos niveles de atención en toda la provincia.

Durante tres jornadas de trabajo, especialistas internacionales mantuvieron reuniones con autoridades provinciales y recorrieron establecimientos sanitarios.

Trabajo conjunto con expertos internacionales

Las actividades incluyeron encuentros entre funcionarios del Ministerio de Salud, la Secretaría de Modernización de Entre Ríos y referentes del Banco Mundial, además de técnicos del Ministerio de Salud de Chile.

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, encabezó la apertura de las jornadas y destacó los avances logrados tras una primera reunión técnica desarrollada en enero en Chile.

“El desafío de la Salud Digital es muy grande y conocer de primera mano esa experiencia nos permitió proyectar líneas de acción concretas”, sostuvo.

Reunión de Salud con el Banco Mundial.

Qué busca el proyecto

Desde la provincia explicaron que el plan apunta a reducir desigualdades territoriales y mejorar la cobertura en zonas alejadas o con menor disponibilidad de profesionales.

También busca ampliar la capacidad operativa del sistema, agilizar procesos y potenciar la atención en hospitales y centros de Atención Primaria.

En ese marco, el Banco Mundial colabora con un diagnóstico técnico para definir prioridades y etapas de implementación.

Telemedicina y nuevas herramientas

Durante las exposiciones se remarcó que la evolución de la telemedicina ya permite realizar procedimientos complejos con acompañamiento remoto de especialistas.

Además, se destacó la necesidad de integrar distintas especialidades dentro de una red digital coordinada, ampliando el concepto tradicional de atención médica.

La especialista Vanina Camporeale, representante del Banco Mundial, señaló que el objetivo fue analizar la situación del sistema de salud entrerriano y acompañar el desarrollo del modelo digital con apoyo del Fondo Español para América Latina y el Caribe.